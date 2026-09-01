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Nueva York: se conoció la identidad de la mujer apuñalada en Times Square

Fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, y trabajaba en el Bank of America. Residía en Nueva Jersey y acababa de celebrar un aniversario de casada.

La mujer que murió este lunes en Nueva York, Estados Unidos, tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America y se desempeñaba como vicepresidenta en un área clave, confirmó la institución bancaria.

"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", indicó el banco en un comunicado. "Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota.

Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios.

Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado.

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La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde.

De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos en esas oportunidades.

El ataque provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.

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