Nueva York: se conoció la identidad de la mujer apuñalada en Times Square

Footage shows the NYPD tasing a woman armed with a knife yesterday.



NYPD officers repeatedly tased a woman armed with 2 knives after police say she randomly stabbed 2 people, killing a 32 year old woman and seriously wounding a 68 year old man.



The Tasers failed to stop her.… — Open Source Intel (@Osint613) September 1, 2026

Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado.

La atacante murió a manos de la policía, que le disparó tras negarse a soltar los dos cuchillos con los que agredió a sus víctimas y amenazar también a los agentes, según informó la comisionada Jessica Tisch en conferencia de prensa tras el incidente, que ocurrió poco después de las cuatro de la tarde.

De acuerdo con la policía, Cisneros había enfrentado ya incidentes con la policía en 2018 y 2019, pero sin arrestos en esas oportunidades.

El ataque provocó que la policía cerrara una de las entradas principales del metro en Times Square y cerrara varias calles al tránsito mientras transcurría la investigación, lo que causó gran aglomeración de público y coches en una ya congestionada zona.