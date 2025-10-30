Para Trump, "en una escala del 0 al 10, la reunión con Xi Jiping fue de 12"

Este trascendental encuentro tuvo lugar en la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (en inglés, Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC).

“Fue increíble. Xi es un gran líder de un país muy fuerte. Tomamos muchas decisiones y llegamos a conclusiones importantes”, afirmó Trump antes de partir en el Air Force One, dando por finalizada su gira asiática. Según el mandatario, ambos coincidieron en la necesidad de “recomponer la relación” y planearon nuevos encuentros: uno en China en abril de 2026 y otro en territorio estadounidense más adelante.

El cara a cara se dio en medio de una escalada de amenazas por aranceles y sanciones cruzadas. Trump confirmó que reducirá a la mitad los aranceles sobre productos chinos vinculados al tráfico de fentanilo, del 20 % al 10 %, y descartó aplicar un nuevo gravamen del 157 % que había anticipado días antes.

A cambio, Xi Jinping se comprometió a reforzar los controles sobre el fentanilo, reanudar las compras de soja estadounidense y mantener la exportación de minerales de tierras raras, clave para la industria tecnológica global. Según el Ministerio de Comercio de China, Estados Unidos también suspenderá por un año los llamados “aranceles al fentanilo” y prorrogará la pausa de los gravámenes recíprocos del 24 % sobre productos chinos.

La reunión duró unos 100 minutos y no terminó con una declaración conjunta, pero sí con gestos claros de acercamiento. Xi aseguró que, pese a las diferencias, ambos países deben “mantener el rumbo correcto” y fortalecer los lazos.

Trump, en tanto, sostuvo que “toda la relación es muy importante” y que el encuentro en Busan fue “mucho mejor de lo esperado”. Para ambos líderes, el mensaje fue el mismo: después de años de fricciones, Washington y Pekín parecen haber abierto una puerta para calmar la rivalidad comercial y política que marcó los últimos años.