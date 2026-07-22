Política |

Edgardo Kueider volverá presentarse ante la Justicia de Paraguay

El exsenador enfrenta una causa por lavado de dinero y puede complicarse su situación procesal. Cumple prisión domiciliaria junto a su secretaria.

Luego de haber sido condenado a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando, el exsenador Edgardo Kueider volverá a presentarse este jueves ante la justicia de Paraguay por presunto lavado de dinero.

Kueider está citado ante el juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú, en una comparencencia que se iba a llevar a cabo a principios de este mes, pero decidieron posponerla a pedido de la defensa a partir de una superposición de audicencias.

La fiscalía de Paraguay investiga a Kueider y a su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel Costa, por la "supuesta utilización de una ingeniería jurídica y patrimonial", mendiante empresas de pantalla como Golsur S.A. y Exclusiva EAS.

En este contexto, el juez Otazú determinará si el condenado continuará el proceso bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica o si se le imponen medidas privativas de libertad más estrictas.

A Kueider le cerraron la puerta para salir de prisión.
A Kueider le cerraron la puerta para salir de prisión.

El pasado 13 de julio, Kueider fue condenado a dos años de prisión con suspensión de la ejecución por el delito de tentativa de contrabando. En la misma resolución, Iara Guinsel recibió una pena de un año y diez meses de prisión, también de cumplimiento condicional.

El exlegislador por Entre Ríos fue detenido en diciembre del 2024 en un paso fronterizo con más de US$ 200.000 sin declarar, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes.

ADEMÁS: A un año de su detención, Kueider sigue bajo arresto en Paraguay y con causas abiertas en la Argentina

Las causas que enfrentan en Argentina

En paralelo, ambos fueron procesados en Argentina por presunto lavado de activos en una investigación relacionada con la compra de los mencionados seis departamentos y sus respectivas cocheras en la capital paraguaya.

Además, Kueider enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, uno que se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya fue aprobado por la justicia paraguaya pero que deberá definir la Corte Suprema argentina.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados