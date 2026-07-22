Edgardo Kueider volverá presentarse ante la Justicia de Paraguay

En este contexto, el juez Otazú determinará si el condenado continuará el proceso bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica o si se le imponen medidas privativas de libertad más estrictas.

A Kueider le cerraron la puerta para salir de prisión.

El pasado 13 de julio, Kueider fue condenado a dos años de prisión con suspensión de la ejecución por el delito de tentativa de contrabando. En la misma resolución, Iara Guinsel recibió una pena de un año y diez meses de prisión, también de cumplimiento condicional.

El exlegislador por Entre Ríos fue detenido en diciembre del 2024 en un paso fronterizo con más de US$ 200.000 sin declarar, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes.

Las causas que enfrentan en Argentina

En paralelo, ambos fueron procesados en Argentina por presunto lavado de activos en una investigación relacionada con la compra de los mencionados seis departamentos y sus respectivas cocheras en la capital paraguaya.

Además, Kueider enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, uno que se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya fue aprobado por la justicia paraguaya pero que deberá definir la Corte Suprema argentina.