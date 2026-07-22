Edgardo Kueider volverá presentarse ante la Justicia de Paraguay

El exsenador enfrenta una causa por lavado de dinero y puede complicarse su situación procesal. Cumple prisión domiciliaria junto a su secretaria.
Luego de haber sido condenado a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando, el exsenador Edgardo Kueider volverá a presentarse este jueves ante la justicia de Paraguay por presunto lavado de dinero.
Kueider está citado ante el juez de Delitos Económicos de Asunción, Humberto Otazú, en una comparencencia que se iba a llevar a cabo a principios de este mes, pero decidieron posponerla a pedido de la defensa a partir de una superposición de audicencias.
La fiscalía de Paraguay investiga a Kueider y a su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel Costa, por la "supuesta utilización de una ingeniería jurídica y patrimonial", mendiante empresas de pantalla como Golsur S.A. y Exclusiva EAS.
También investigan si confeccionaron una red para adquirir de manera ilegal seis departamentos de lujo y cocheras en el barrio Las Mercedes de Asunción, con fondos de origen presuntamente ilícito.
En este contexto, el juez Otazú determinará si el condenado continuará el proceso bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica o si se le imponen medidas privativas de libertad más estrictas.
El pasado 13 de julio, Kueider fue condenado a dos años de prisión con suspensión de la ejecución por el delito de tentativa de contrabando. En la misma resolución, Iara Guinsel recibió una pena de un año y diez meses de prisión, también de cumplimiento condicional.
El exlegislador por Entre Ríos fue detenido en diciembre del 2024 en un paso fronterizo con más de US$ 200.000 sin declarar, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes.
En paralelo, ambos fueron procesados en Argentina por presunto lavado de activos en una investigación relacionada con la compra de los mencionados seis departamentos y sus respectivas cocheras en la capital paraguaya.
Además, Kueider enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, uno que se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya fue aprobado por la justicia paraguaya pero que deberá definir la Corte Suprema argentina.
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