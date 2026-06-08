Perú: Roberto Sánchez se impone a Fujimori con un 94% de los votos escrutados

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"Lo que corresponde es paciencia y mucha serenidad. Hago también un llamado a los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales que tenemos más de 100 de ellos en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar cada una de estas actas y bueno vamos a tener que esperar y respetar los resultados sea cual sea el ganador", ha afirmado, según recoge el diario 'La República'.

Mientras, Sánchez expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. "Agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo con su vocación, de lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación", ha afirmado en declaraciones recogidas por la radio Exitosa.

"Agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero como corresponde el conteo al 100% aún está por revelarse. Llamamos a los personeros a que hagan su chamba, a nuestro equipo técnico, pero lo real y concreto es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%", apuntó.

Además, informó de que ha visitado al expresidente Pedro Castillo, encarcelado tras ser depuesto del cargo, y ha apelado a "recuperar estándares de democracia y llamar a la paz social, a la lucha contra el enemigo número uno que tiene el Perú, que es la corrupción, la pobreza".

Desde la campaña de Sánchez, Gustavo Guerra García, miembro del equipo técnico de campaña de Juntos por el Perú, ha destacado la labor de la ONPE durante la segunda vuelta electoral. Así ha destacado que más del 95% de las mesas presentaron actas conformes y que el nivel de impugnaciones fue bajo, entre el 1 y el 2%. "Esta vez la ONPE ha estado a la altura. No hemos tenido los problemas de la vez pasada", ha indicado en referencia a la primera vuelta de los comicios.

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.