Terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas: 15 muertos, edificios derrumbados y evacuaciones por alerta de tsunami

El fuerte fenómeno generó medidas preventivas en distintas regiones del Pacífico, con suspensión de actividades, desplazamientos masivos y monitoreo constante ante posibles cambios en el nivel del mar.
Una catástrofe geográfica golpeó al continente asiático. Al menos 15 personas murieron y varias resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7,8 que ocurrió este lunes el sur de Filipinas. El movimiento sísmico provocó importantes daños materiales y derrumbes de estructuras que provocó la activación de protocolos de emergencia en numerosas localidades cercanas al epicentro.
El fenómeno ocurrió a las 7.37 de la mañana, hora local, frente a la isla de Mindanao. Mientras el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología informó inicialmente una magnitud de 7,0 y una profundidad de 10 kilómetros, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizó posteriormente el evento a 7,8 y ubicó su origen bajo el lecho marino, a 35 kilómetros de profundidad.
La posibilidad de un tsunami llevó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas en distintos sectores costeros del sur del archipiélago. La advertencia alcanzó a varias provincias de la región, aunque horas más tarde los organismos especializados levantaron la alerta gracias a que descartaron la formación de olas destructivas.
Consecuentemente, las medidas de prevención también impactaron en la vida cotidiana de los habitantes. En Davao City se suspendieron las clases en establecimientos públicos y privados, mientras que las oficinas estatales interrumpieron sus actividades durante toda la jornada.
Los daños más severos se registraron en Ciudad General Santos, donde varias construcciones sufrieron afectaciones estructurales y algunas colapsaron por completo. Equipos de rescate, personal de emergencia y fuerzas de seguridad desplegaron operativos para asistir a los damnificados y evaluar la magnitud de las pérdidas. Las imágenes difundidas en reflejaron realmente la violencia del sismo: se observó el derrumbe parcial de un centro comercial y el colapso de un edificio escolar, además de otros daños en distintos puntos de la zona afectada.
La preocupación se extendió más allá de las fronteras filipinas. En Indonesia, la agencia nacional de gestión de desastres dispuso evacuaciones en áreas costeras del norte, especialmente en Manado, Gorontalo y las islas Sangihe, ante el riesgo de alteraciones en el nivel del mar y recomendó mantener una vigilancia permanente sobre las comunidades cercanas al océano.
Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el país asiático integra una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. La interacción constante entre placas tectónicas provoca terremotos frecuentes, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales de gran intensidad, por lo que las autoridades sostienen sistemas de alerta y planes de evacuación para minimizar riesgos.
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