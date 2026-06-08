Terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas: 15 muertos, edificios derrumbados y evacuaciones por alerta de tsunami

La posibilidad de un tsunami llevó a las autoridades a ordenar evacuaciones preventivas en distintos sectores costeros del sur del archipiélago. La advertencia alcanzó a varias provincias de la región, aunque horas más tarde los organismos especializados levantaron la alerta gracias a que descartaron la formación de olas destructivas.

Terremoto en Filipinas Así se vivió el inicio del terremoto en Filipinas.

Consecuentemente, las medidas de prevención también impactaron en la vida cotidiana de los habitantes. En Davao City se suspendieron las clases en establecimientos públicos y privados, mientras que las oficinas estatales interrumpieron sus actividades durante toda la jornada.

Los daños más severos se registraron en Ciudad General Santos, donde varias construcciones sufrieron afectaciones estructurales y algunas colapsaron por completo. Equipos de rescate, personal de emergencia y fuerzas de seguridad desplegaron operativos para asistir a los damnificados y evaluar la magnitud de las pérdidas. Las imágenes difundidas en reflejaron realmente la violencia del sismo: se observó el derrumbe parcial de un centro comercial y el colapso de un edificio escolar, además de otros daños en distintos puntos de la zona afectada.

Terremoto Filipinas 2

La preocupación se extendió más allá de las fronteras filipinas. En Indonesia, la agencia nacional de gestión de desastres dispuso evacuaciones en áreas costeras del norte, especialmente en Manado, Gorontalo y las islas Sangihe, ante el riesgo de alteraciones en el nivel del mar y recomendó mantener una vigilancia permanente sobre las comunidades cercanas al océano.

Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el país asiático integra una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. La interacción constante entre placas tectónicas provoca terremotos frecuentes, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales de gran intensidad, por lo que las autoridades sostienen sistemas de alerta y planes de evacuación para minimizar riesgos.