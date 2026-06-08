León XIV habló ante el Congreso de España para pedir dignidad, justicia y bien común

En su análisis sobre los cambios de época, destacó el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías como una oportunidad significativa para la humanidad. No obstante, subrayó que el verdadero desafío consiste en determinar qué lugar ocupa la persona en medio de la evolución: “Ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones, y cómo se plantean hoy, de manera nueva, la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común”.

La actividad oficial comenzó tras una reunión privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más tarde, al arribar al Palacio de las Cortes, fue recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, el titular del Senado, Pedro Rollán Ojeda, y otras autoridades institucionales. La intervención generó una fuerte repercusión entre los presentes en el recinto.

León XIV

Durante el tramo final de su alocución, reflexionó sobre el sentido profundo de las leyes y reivindicó la tradición cultural española. En ese contexto, sostuvo que toda acción legislativa termina enfrentando una pregunta esencial: “Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construyen esas leyes”.

Además, recordó que la identidad de España se forjó a partir del encuentro entre distintas corrientes culturales e intelectuales. Al evocar a Don Quijote, santa Teresa de Jesús y Miguel de Unamuno, afirmó: “España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político”.

Al finalizar su mensaje, el Sumo Pontífice fue ovacionado durante siete minutos por los legisladores. Tras el discurso, considerado “histórico” por numerosos diputados, rompió con el protocolo previsto y salió caminando hacia la Carrera de San Jerónimo, donde saludó y estrechó la mano de varios asistentes.