El precio del petróleo se desplomó tras el anuncio de Donald Trump de tregua con Irán

De esta forma se frenó la escalada y la promesa de ataques a centrales energéticas claves que mantenía en vilo al sector. La especulación es que este anuncio permitirá reanudar el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz, lo que terminó por descomprimir el precio de manera inmediata. Cabe recordar que, sobre el final del fin de semana, el banco de inversión Goldman Sachs había elevado sus estimaciones de precio para 2026 a US$85 desde los US$77 previos.