El precio del petróleo se desplomó tras el anuncio de Donald Trump de tregua con Irán

El petróleo cayó por debajo de los 100 dólares tras conocerse que hubo reuniones "productivas" entre Estados Unidos e Irán, frenando la escalada de tensión.
El precio del petróleo Brent se desplomó y cayó por debajo de los US$100 por barril tras haber llegado a los US$114 en la noche del domingo. El giro se dio después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció reuniones “buenas y productivas” con el gobierno de Irán.
A poco de que el mandatario publicó la novedad en su red social, los mercados reaccionaron de forma positiva y provocaron la abrupta caída del Brent, que en poco tiempo bajó su precio un 14%.
De esta forma se frenó la escalada y la promesa de ataques a centrales energéticas claves que mantenía en vilo al sector. La especulación es que este anuncio permitirá reanudar el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz, lo que terminó por descomprimir el precio de manera inmediata. Cabe recordar que, sobre el final del fin de semana, el banco de inversión Goldman Sachs había elevado sus estimaciones de precio para 2026 a US$85 desde los US$77 previos.
La institución esperaba que las prolongadas interrupciones en los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz y el aumento de las reservas estratégicas llevaran al mercado a tener una postura más restrictiva y sin riesgo. Sin embargo, en la mañana del lunes la situación tomó otro curso y ahora se espera por los efectos de las decisiones comunicadas entre ambas naciones.
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