Zohran Mamdani condenó el ataque del grupo terrorista, que dejó más de un millar de muertos y cientos de secuestrados. Sin embargo, denunció "el devastador genocidio" del gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza.
Al cumplirse este miércoles tres años del ataque de Hamás contra Israel, que dejó más de un millar de muertos y cientos de personas secuestradas, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recordó el aniversario con un mensaje que generó fuertes críticas en las redes sociales.
“Este día es profundamente doloroso para tantos neoyorquinos. Marca tres años desde los horrendos crímenes de guerra del 7 de octubre. Ese día, Hamás mató a más de 1.100 israelíes y secuestró a 251 personas más. Lloramos junto a nuestros muchos amigos y vecinos que aún cargan esa pérdida impensable”, publicó Mamdani en X.
Sin embargo, el alcalde sostuvo que “el sufrimiento no comenzó ni terminó ese día” y cuestionó con dureza la respuesta militar israelí en la Franja de Gaza. “Continuó con el devastador genocidio que el Gobierno israelí sigue perpetrando en Gaza, donde ha matado a más de 74.000 palestinos, entre ellos más de 21.000 niños”, afirmó.
Mamdani también hizo referencia a la situación en Gaza después del alto el fuego y aseguró que “más de 1.400 palestinos han sido asesinados”. Según el alcalde, el sufrimiento de la población palestina se refleja en “cada bomba israelí lanzada sobre ambulancias esperando fuera de hospitales, cada ataque con drones dirigido a un edificio residencial o a un periodista, y cada envío de ayuda alimentaria rechazado en un cruce fronterizo”.
“Muchos neoyorquinos están lidiando con este duelo insoportable y lloramos junto a ellos, todo mientras sabemos que nuestros dólares en impuestos financian estos crímenes de guerra”, sostuvo Mamdani, en una crítica directa a la política exterior del presidente norteamericano Donald Trump y al respaldo de la Casa Blanca a Israel.
En la misma línea, agregó: “Tres años después, debemos rechazar aceptar un mundo en el que la ocupación y el apartheid continúen, donde los crímenes de guerra se encuentren con la impunidad, y nuestro gobierno federal continúe su complicidad con cada envío de armas”.
Las declaraciones del alcalde de Nueva York se produjeron en medio de su enfrentamiento con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que cuestionó públicamente las posturas de Mamdani sobre el conflicto y lo acusó de adoptar posturas favorables a Hamás.
Mamdani, por su parte, ya había utilizado anteriormente el término “genocidio” para referirse a las acciones de Israel en Gaza y también había reclamado el arresto de Netanyahu durante una visita del primer ministro israelí a Nueva York, en referencia a la orden de arresto emitida contra él en 2024 por la Corte Penal Internacional.
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