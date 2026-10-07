“Muchos neoyorquinos están lidiando con este duelo insoportable y lloramos junto a ellos, todo mientras sabemos que nuestros dólares en impuestos financian estos crímenes de guerra”, sostuvo Mamdani, en una crítica directa a la política exterior del presidente norteamericano Donald Trump y al respaldo de la Casa Blanca a Israel.

En la misma línea, agregó: “Tres años después, debemos rechazar aceptar un mundo en el que la ocupación y el apartheid continúen, donde los crímenes de guerra se encuentren con la impunidad, y nuestro gobierno federal continúe su complicidad con cada envío de armas”.

El enfrentamiento entre Mamdani y Netanyahu

Las declaraciones del alcalde de Nueva York se produjeron en medio de su enfrentamiento con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que cuestionó públicamente las posturas de Mamdani sobre el conflicto y lo acusó de adoptar posturas favorables a Hamás.

Mamdani, por su parte, ya había utilizado anteriormente el término “genocidio” para referirse a las acciones de Israel en Gaza y también había reclamado el arresto de Netanyahu durante una visita del primer ministro israelí a Nueva York, en referencia a la orden de arresto emitida contra él en 2024 por la Corte Penal Internacional.