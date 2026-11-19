El conflicto había puesto bajo discusión la procedencia del cuadro y las condiciones de aquella operación. Los reclamantes sostenían que la familia Fischer se había visto obligada a desprenderse de la pintura durante la persecución nazi contra los judíos.

Aunque Sotheby’s aseguró que su investigación no había encontrado pruebas de una venta forzada o por debajo del valor de mercado, la negociación permitió alcanzar una salida consensuada. Los términos económicos del entendimiento no fueron difundidos, pero los herederos expresaron su conformidad con el resultado de las conversaciones.

De esta manera, la disputa no impidió que la obra llegara al remate y alcanzara una cifra superior a las estimaciones iniciales de la casa de subastas.

La colección Blaquier-Arrieta recaudó más de US$411 millones

Castaños en flor fue el lote más importante de las 12 pinturas impresionistas y posimpresionistas de la colección Blaquier-Arrieta que salieron a la venta durante esta semana. En total, las obras recaudaron US$411.970.000, por debajo de los US$450 millones que Sotheby’s esperaba obtener.

El segundo cuadro más destacado fue Arlequín, de Paul Cézanne, que alcanzó los US$111.010.000. Aunque quedó por debajo de su estimación inicial de US$120 millones, se convirtió en la segunda obra más cara del artista vendida en una subasta.

Entre las otras piezas que encontraron compradores se destacaron En Canot (Jeune fille à la barque), de Pierre-Auguste Renoir, vendida por US$27,5 millones; Place Théâtre-Français, soleil d’après-midi en hiver, de Camille Pissarro, por US$24,2 millones; y Le Jardin des Tuileries, de Claude Monet, por US$20,2 millones.

La colección fue reunida durante décadas por Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier, quienes adquirieron obras de algunos de los principales referentes del impresionismo y el posimpresionismo. El conjunto permaneció durante más de cinco décadas fuera de la exhibición pública y sus piezas fueron conservadas en Argentina y, desde 2019, en Luxemburgo.

Cómo es el Van Gogh que alcanzó el récord

La obra fue realizada en 1890, durante los últimos meses de vida del pintor, en Auvers-sur-Oise, Francia, localidad donde Van Gogh pasó sus últimas semanas.

La escena muestra un enorme castaño en plena floración, bajo cuya sombra caminan tres mujeres con vestidos coloridos y sombrillas. En sentido contrario avanza un hombre vestido con ropa de trabajo azul.

La pintura llevaba más de cinco décadas sin exhibirse públicamente y fue una de las grandes atracciones de la temporada de subastas de otoño en Nueva York. Su venta por más de US$190 millones la convirtió en una de las piezas más valiosas del mercado internacional del arte.