Proyectan fotos de Trump y Epstein en castillo de Windsor

Embed

La agrupación británica "Led by Donkeys" ("Dirigidos por burros") logró proyectar durante varios minutos un video sobre una de las torres de la residencia real situada al oeste de Londres.

befunky_2025-8-3_10-51-1

Entre las imágenes proyectadas se pudo ver la foto policial tomada a Trump durante uno de sus procesos judiciales y retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual, además de un video de ambos bailando juntos. Trump fue durante mucho tiempo amigo íntimo de Epstein, antes de romper con él.

La policía local anunció en un comunicado el arresto de cuatro personas sospechosas de "comunicaciones maliciosas" tras el incidente.

"Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor", afirmó Felicity Parker, responsable de la policía del valle del Támesis, y añadió que los agentes "rápidamente detuvieron la proyección" antes de arrestar a los cuatro sospechosos.

Decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron en Windsor durante la tarde del martes para protestar contra la presencia del mandatario estadounidense.

Este miércoles, Trump y su esposa Melania serán agasajados en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila.