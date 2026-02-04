Un nuevo argentino libre en Venezuela: Roberto Baldo fue excarcelado

marcha-caracas-venezuela-presos-politicospng Venezuela sigue liberando a presos políticos tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

Baldo había sido arrestado el 29 de noviembre de 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa, quien posee nacionalidad española-venezolana. El operativo fue llevado a cabo por efectivos que se presentaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Durante los primeros días posteriores a la detención, sus familiares vivieron momentos de angustia al desconocer el paradero del matrimonio.

La situación de Baldo y Espinosa era monitoreada de cerca por el Foro Penal venezolano, organización que los incluyó en sus registros de presos políticos. La pareja, que tiene dos hijas jóvenes, es muy conocida en Caracas por ser dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes. Aunque Baldo nació en Argentina, reside en Venezuela desde hace décadas y cuenta con la ciudadanía de ese país.

Esta liberación ocurre poco después de que otro argentino, Gustavo Gabriel Rivara, también fuera excarcelado tras permanecer recluido en el Centro Penitenciario Yare III. Por su parte, Espinosa había sido trasladada a la sede de la PNB El Valle en Caracas. Con este paso, la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos siguen con atención el destino de los extranjeros que aún permanecen detenidos en territorio venezolano.