Quién era la argentina que murió en el atentado terrorista en Jerusalén

Entre las víctimas fatales se encuentra Sarah Mariela Voloj de Mendelson, una ciudadana argentina radicada en Israel desde la infancia. Tenía 57 años y trabajaba en el movimiento juvenil Bnei Akiva. Su muerte fue confirmada por el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), quien expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales.

Con profundo dolor confirmamos que Sara ("Sarita") Mariela Voloj de Mendelson (Z"L), de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén. Expresamos nuestra solidaridad con… pic.twitter.com/M3LDvGwt95 — Rab Eliahu Hamra (@EliahuHamra) September 8, 2025

“Con profundo dolor confirmamos que Sara (‘Sarita’) Mariela Voloj de Mendelson es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, escribió Hamra en X (ex Twitter), y añadió: “Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos”.

Mendelson se dirigía a su trabajo al momento del ataque. Formaba parte del equipo directivo de Bnei Akiva, el movimiento juvenil sionista religioso más grande del mundo.

Durante décadas, trabajó como directora de Relaciones Gubernamentales dentro del departamento de tesorería de la organización, donde era reconocida por su compromiso comunitario y su rol articulador con autoridades locales.

“La familia de Bnei Akiva envía sus condolencias y abraza a sus seres queridos en estos momentos difíciles”, manifestó el movimiento en un comunicado oficial.

Cómo fue el atentado

La Policía, a través de un comunicado, calificó el hecho como un "ataque terrorista" y afirmó que tuvo lugar cerca de Ramot, en Jerusalén Este.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, informó que son seis las víctimas fatales, mientras que trascendió que entre los heridos hay una mujer embarazada.

La Policía precisó que dos agresores abrieron fuego en una parada de autobús y luego contra un autobús antes de que el personal de seguridad y un civil respondieran al fuego, abatiendo a los atacantes en el lugar.

El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom informó que entre los fallecidos había una mujer y cinco hombres, mientras que otras seis personas resultaron gravemente heridas.

Los hospitales de Jerusalén, donde fueron traslados los heridos, afirmaron que habían recibido a 38 pacientes, la mayoría de ellos con heridas leves o moderadas.

El ataque tuvo lugar en el cruce de Ramot, cerca del barrio que lleva el mismo nombre, habitado por colonos en Jerusalén Este.

Citando a funcionarios de seguridad israelíes, la cadena estatal israelí Kan TV informó que se trataba de palestinos de las aldeas de Qatanna y Al-Qubeiba, en la gobernación de Ramala, en la Cisjordania ocupada, armados con una pistola y una metralleta improvisada.

Las imágenes de la escena mostraban dos autobuses con las ventanas destrozadas y agujeros de bala, mientras que se vio a decenas de personas huyendo de una concurrida parada de autobús durante la hora pico de la mañana.