Quién es Barry Pollack, el abogado que contrató Maduro para defenderlo en Estados Unidos

Pollack, con más de tres décadas de experiencia en litigios complejos y casos sensibles, es conocido a nivel internacional por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ante la justicia de Estados Unidos y haber negociado un acuerdo que culminó con la liberación de su cliente.

El abogado Barry Pollack ya fue aceptado oficialmente por el juez que presidirá el proceso judicial.

Graduado en leyes en Georgetown University, Pollack es socio del bufete Harris, St. Laurent & Wechsler en Washington D.C. y Nueva York, y figura entre los abogados criminalistas más respetados del país.

En su carrera profesional ha representado a ejecutivos, funcionarios públicos y corporaciones en investigaciones federales, y su trabajo abarca desde delitos financieros y de cuello blanco hasta casos que involucran seguridad nacional.

Uno de los hitos más destacados de su trayectoria fue el juicio por el caso Enron, donde defendió con éxito a un alto ejecutivo en medio de uno de los fraudes corporativos más resonantes de la historia estadounidense.

Pollack también fue presidente de la National Association of Criminal Defense Lawyers, una de las asociaciones más importantes de su especialidad, y recibió premios como el Robert C. Heeney Memorial Award por su contribución a la defensa penal en Estados Unidos. Más allá de su carrera en procesos penales, enseña como profesor adjunto de derecho en universidades estadounidenses y participa en comités enfocados en justicia y derechos civiles.