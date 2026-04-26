Quién es el sospechoso detenido por disparar en la cena a la que había asistido Donald Trump

“Estaba en esa habitación (…), la sacó de una bolsa o algo así”, relató Mabus, tras precisar que el arma no parecía una pistola común. “La preparó y (…) corrió hacia las escaleras para bajar al salón de baile”, añadió en su relato.

Otras fuentes indicaron que el sospechoso llevaba tanto una escopeta como una pistola.

Según registros de la Comisión Federal Electoral, Allen realizó una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de la candidata demócrata Kamala Harris en 2024.

collen Tomas Colen Allen, el sospechoso de haber disparado en la cena a la que había concurrido Donald Trump.

Perfiles no verificados en redes sociales, incluido Linkedin, lo describen como ingeniero mecánico, especialista en informática, desarrollador independiente de videojuegos y profesor a tiempo parcial en el área de Los Ángeles. De acuerdo con esos perfiles, se graduó en el Instituto de Tecnología de California (Caltech) con una licenciatura en Ingeniería Mecánica y posteriormente obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Domínguez Hills.

Su trayectoria profesional incluiría cargos como ingeniero mecánico en IJK Controls y asistente de docencia en Caltech, además de su labor como profesor a tiempo parcial en C2 Education. Asimismo, en 2014 habría participado en un programa de investigación de verano para estudiantes de grado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. No obstante, todos estos datos aún no han sido confirmados de manera oficial.