Río de Janeiro: se conoció el video del brutal accidente en ala delta en el que murió un argentino

Los equipos de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 11:23 y desplegaron personal de bomberos y operaciones aéreas para asistir a las víctimas. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea, con paro cardiorrespiratorio y en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, fallecieron minutos después.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45, quien se desempeñaba como instructor. El joven argentino había llegado a Río de Janeiro el día anterior y estaba de vacaciones junto a un grupo de amigos. Además, era su primer vuelo en ala delta.

La investigación por el accidente en Río de Janeiro

La causa quedó a cargo de la comisaría número 15 de Río de Janeiro, con jurisdicción sobre la zona de Gávea. Los investigadores entrevistaron a testigos que estaban en la playa y buscan establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto.

Por su parte, el ala delta utilizado durante la excursión será sometido a un examen forense para determinar si existió alguna falla técnica que pudiera haber contribuido al accidente.

En su declaración, Menescal también explicó que Rodrigues dos Santos trabajaba como piloto del club desde hacía aproximadamente diez años y que se había convertido en instructor cerca de un año antes. La investigación deberá establecer si las condiciones del vuelo, las maniobras realizadas o algún desperfecto del equipo tuvieron incidencia en la tragedia.