Río de Janeiro: se conoció el video del brutal accidente en ala delta en el que murió un argentino

Las imágenes muestran el vuelo que terminó con la vida de Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, y del instructor Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. La principal hipótesis apunta a una maniobra a baja altura.
El video del brutal accidente en ala delta en Río de Janeiro, en el que murieron un turista argentino y un instructor brasileño, se conoció en las últimas horas y permitió observar los momentos previos al impacto. El siniestro ocurrió en la playa de São Conrado, cuando ambos realizaban un vuelo que terminó con el choque contra un paredón ubicado cerca de la zona de aterrizaje.
Como ocurre habitualmente con estas actividades, el recorrido había sido registrado por el Club de Vuelo Libre de São Conrado, la institución a cargo de la excursión. Las imágenes quedaron en manos de los investigadores y serán una pieza clave para reconstruir lo sucedido y determinar qué provocó la caída.
De acuerdo con las primeras hipótesis, el ala delta habría realizado un giro demasiado bajo y cerrado, una maniobra que pudo haber provocado el descenso abrupto. Según el testimonio del vicepresidente del club, Bruno Menescal, el aparato planeó a baja altura antes de terminar contra la estructura de cemento que separa el paseo marítimo de la playa. El lugar del impacto presenta un desnivel de aproximadamente dos metros y medio.
Varios testigos que se encontraban en la arena advirtieron que el vuelo se desarrollaba a una altura inusual. “Volaban muy bajo. Estaban demasiado cerca de nosotros y ya hacía bastante viento”, relató Ana Clara Goulart, una bañista que presenció el episodio. También contó que el ala delta comenzó a girar en el aire y que en ese momento comprendió que algo no estaba bien.
Los equipos de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 11:23 y desplegaron personal de bomberos y operaciones aéreas para asistir a las víctimas. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea, con paro cardiorrespiratorio y en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, fallecieron minutos después.
Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45, quien se desempeñaba como instructor. El joven argentino había llegado a Río de Janeiro el día anterior y estaba de vacaciones junto a un grupo de amigos. Además, era su primer vuelo en ala delta.
La causa quedó a cargo de la comisaría número 15 de Río de Janeiro, con jurisdicción sobre la zona de Gávea. Los investigadores entrevistaron a testigos que estaban en la playa y buscan establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto.
Por su parte, el ala delta utilizado durante la excursión será sometido a un examen forense para determinar si existió alguna falla técnica que pudiera haber contribuido al accidente.
En su declaración, Menescal también explicó que Rodrigues dos Santos trabajaba como piloto del club desde hacía aproximadamente diez años y que se había convertido en instructor cerca de un año antes. La investigación deberá establecer si las condiciones del vuelo, las maniobras realizadas o algún desperfecto del equipo tuvieron incidencia en la tragedia.
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