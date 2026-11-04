El hallazgo se produjo en Brasil, en los restos de un terópodo que medía tres metros de largo y pesaba unos 34 kilos. El descubrimiento podría abrir nuevas vías para estudiar la biología de los animales prehistóricos.
Un equipo internacional de científicos descubrió evidencias químicas de glóbulos rojos fosilizados en los huesos de un dinosaurio que vivió hace unos 115 millones de años. El hallazgo se produjo en un yacimiento de la cuenca de Araripe, en el noreste de Brasil, y representa un avance importante para la paleontología molecular.
Los restos pertenecen al Aratasaurus museunacionali, un dinosaurio terópodo del período Cretácico inferior que medía aproximadamente tres metros de largo y pesaba unos 34 kilogramos. Los investigadores encontraron numerosas estructuras microscópicas con forma ovalada dentro de los canales vasculares de los huesos de sus extremidades.
El estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, combinó técnicas avanzadas de microscopía y análisis químicos. De esta manera, los especialistas no solo identificaron estructuras similares a células sanguíneas, sino que también detectaron hemo, una molécula que forma parte de la hemoglobina y participa en el transporte de oxígeno.
Según los autores, se trata de la primera vez que se demuestra químicamente la presencia de hemo dentro de estructuras microscópicas de este tipo en un fósil de dinosaurio. La autora principal de la investigación, Kliti Grice, geoquímica orgánica y profesora de la Universidad Curtin de Australia, calificó el descubrimiento como un avance histórico.
Los investigadores creen que las condiciones en las que quedó enterrado el dinosaurio fueron fundamentales para preservar las estructuras celulares. El fósil fue encontrado en la Formación Romualdo, una región conocida por conservar restos prehistóricos en muy buen estado.
De acuerdo con el equipo, el bajo contenido de oxígeno en el ambiente habría limitado la descomposición de la materia orgánica poco después de la muerte del animal. Además, la presencia de óxidos de manganeso podría haber contribuido a estabilizar las estructuras celulares y las moléculas que permanecieron en los huesos.
Los análisis también permitieron identificar hausmannita, un mineral de óxido de manganeso que, según la hipótesis de los investigadores, se habría formado durante el proceso de fosilización y habría funcionado como una especie de protección natural.
Aunque el estudio representa un avance, no todos los especialistas están convencidos de que las estructuras microscópicas sean efectivamente glóbulos rojos. Algunas investigadoras cuestionaron que su forma y tamaño coincidan con los de las células sanguíneas de los parientes vivos de los dinosaurios.
Mary Schweitzer, profesora emérita de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y ajena al equipo de investigación, también puso en duda el papel de la hausmannita en la conservación. Sin embargo, reconoció que el uso de distintas técnicas de análisis representa un avance prometedor para el campo.
Por su parte, los autores consideran que el hallazgo abre nuevas posibilidades para investigar cómo funcionaba el transporte de oxígeno, el metabolismo y la fisiología de los dinosaurios. El equipo planea ampliar los estudios a fósiles de otras especies y períodos geológicos para determinar si este tipo de conservación también aparece en otros ejemplares.
El descubrimiento también reavivó una pregunta vinculada con la posibilidad de recrear dinosaurios, como ocurre en la ficción Jurassic Park. Sin embargo, los especialistas aclararon que encontrar restos de hemo no significa que se haya conservado ADN: se trata de moléculas diferentes, que atraviesan procesos de degradación y fosilización distintos.
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