Cómo lograron conservarse los glóbulos rojos durante millones de años

Los investigadores creen que las condiciones en las que quedó enterrado el dinosaurio fueron fundamentales para preservar las estructuras celulares. El fósil fue encontrado en la Formación Romualdo, una región conocida por conservar restos prehistóricos en muy buen estado.

De acuerdo con el equipo, el bajo contenido de oxígeno en el ambiente habría limitado la descomposición de la materia orgánica poco después de la muerte del animal. Además, la presencia de óxidos de manganeso podría haber contribuido a estabilizar las estructuras celulares y las moléculas que permanecieron en los huesos.

Los análisis también permitieron identificar hausmannita, un mineral de óxido de manganeso que, según la hipótesis de los investigadores, se habría formado durante el proceso de fosilización y habría funcionado como una especie de protección natural.

Las dudas de otros científicos y qué puede revelar el descubrimiento

Aunque el estudio representa un avance, no todos los especialistas están convencidos de que las estructuras microscópicas sean efectivamente glóbulos rojos. Algunas investigadoras cuestionaron que su forma y tamaño coincidan con los de las células sanguíneas de los parientes vivos de los dinosaurios.

Una reconstrucción artística muestra cómo habría sido el dinosaurio terópodo Aratasaurus.

Mary Schweitzer, profesora emérita de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y ajena al equipo de investigación, también puso en duda el papel de la hausmannita en la conservación. Sin embargo, reconoció que el uso de distintas técnicas de análisis representa un avance prometedor para el campo.

Por su parte, los autores consideran que el hallazgo abre nuevas posibilidades para investigar cómo funcionaba el transporte de oxígeno, el metabolismo y la fisiología de los dinosaurios. El equipo planea ampliar los estudios a fósiles de otras especies y períodos geológicos para determinar si este tipo de conservación también aparece en otros ejemplares.

El descubrimiento también reavivó una pregunta vinculada con la posibilidad de recrear dinosaurios, como ocurre en la ficción Jurassic Park. Sin embargo, los especialistas aclararon que encontrar restos de hemo no significa que se haya conservado ADN: se trata de moléculas diferentes, que atraviesan procesos de degradación y fosilización distintos.