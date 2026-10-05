El jefe de la vecina república de Buriatia, Alexei Tsydenov, había señalado previamente que la mujer murió “posiblemente a causa de la peste”, aunque aclaró que no se registraron brotes de esa enfermedad en su región.

Por su parte, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, pidió calma y confirmó que se realizó una reunión extraordinaria de la comisión antiepidémica regional ante un “caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa”.

Como medida preventiva, una planta de aluminio cercana al laboratorio ordenó a sus empleados utilizar barbijos.

Las autoridades informaron además que todos los contactos estrechos identificados permanecían bajo supervisión médica y que, hasta el momento, ninguno presentaba síntomas, mientras que los análisis realizados habían dado negativo.

Medios regionales independientes señalaron que cerca de 200 personas habrían quedado bajo observación en el hospital de Shelekhov, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente.

Gennady Onishchenko, exdirector de Rospotrebnadzor, dijo a TASS que la infección “muy probablemente no sea peste” y afirmó que, incluso si se confirmara, no esperaba una propagación de la enfermedad.

La peste neumónica es provocada por la bacteria Yersinia pestis y, a diferencia de otras formas de la enfermedad, puede transmitirse entre personas a través de partículas respiratorias.

La Organización Mundial de la Salud señala que la peste puede ser mortal si no se trata rápidamente, aunque responde a los antibióticos cuando es diagnosticada a tiempo.