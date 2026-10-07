El Kremlin pidió ignorar las versiones que circulan sobre un supuesto caso de peste neumónica en Irkutsk. Las autoridades aseguran que los estudios no detectaron la bacteria y que la situación epidemiológica es estable.
El Kremlin salió a desmentir los rumores sobre un supuesto brote de peste neumónica en la provincia rusa de Irkutsk, luego de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en enfermedades infecciosas. Las autoridades rusas aseguraron que no se confirmó la presencia de la bacteria y pidieron tomar como referencia únicamente la información oficial.
El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, sostuvo que circulan numerosos reportes falsos sobre la situación y recomendó seguir las comunicaciones de Rospotrebnadzor, el organismo encargado de la vigilancia sanitaria y epidemiológica en Rusia.
"Los medios informan muchísimo, y la inmensa mayoría de lo que informan sobre esta situación es información falsa. Oriéntense por la información de Rospotrebnadzor", afirmó Peskov.
La alarma comenzó luego de que una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, ubicado en Shélejov, muriera después de ser internada con una neumonía grave. En medios y redes sociales comenzó a circular la versión de que había contraído peste neumónica durante sus tareas en el laboratorio.
Sin embargo, los estudios ampliados realizados sobre las muestras de la paciente no detectaron microorganismos vinculados con su actividad profesional. Tampoco se registraron casos de peste entre las personas que tuvieron contacto con ella.
Rospotrebnadzor también desmintió las versiones sobre la implementación de restricciones sanitarias especiales en Irkutsk. El organismo aseguró que no se tomó ninguna decisión de ese tipo y que la situación epidemiológica en Irkutsk y Shélejov permanece estable.
Además, Rusia informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el episodio, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. Según las autoridades rusas, la OMS comunicó que no existen riesgos sanitarios y epidemiológicos vinculados con el caso de neumonía registrado en Irkutsk.
La peste neumónica es una enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis y puede transmitirse entre personas a través de partículas respiratorias en contactos cercanos. Se trata de una infección grave, aunque puede ser tratada con antibióticos cuando se diagnostica de manera temprana.
Mientras Moscú intenta frenar los rumores, el Ministerio de Salud argentino convocó a una reunión con equipos técnicos para analizar la información disponible y determinar si corresponde adoptar alguna medida preventiva.
El Gobierno mantiene un monitoreo del episodio y evalúa la posibilidad de emitir recomendaciones para los argentinos que viajen a Rusia, aunque por el momento no se establecieron restricciones ni cambios en las indicaciones sanitarias vigentes.
La Casa Rosada espera contar con más información epidemiológica antes de tomar una decisión. El análisis incluirá los datos proporcionados por Rusia y la OMS, además de la evolución de las personas que estuvieron en contacto con la trabajadora fallecida.
Hasta el momento, no se informaron casos recientes de peste por Yersinia pestis en la Argentina ni señales de circulación local de la bacteria. Por eso, el Gobierno mantiene la vigilancia y aguarda las conclusiones de los equipos técnicos antes de definir si será necesario implementar nuevas recomendaciones para viajeros.