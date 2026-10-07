Sin embargo, los estudios ampliados realizados sobre las muestras de la paciente no detectaron microorganismos vinculados con su actividad profesional. Tampoco se registraron casos de peste entre las personas que tuvieron contacto con ella.

Rospotrebnadzor también desmintió las versiones sobre la implementación de restricciones sanitarias especiales en Irkutsk. El organismo aseguró que no se tomó ninguna decisión de ese tipo y que la situación epidemiológica en Irkutsk y Shélejov permanece estable.

Además, Rusia informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el episodio, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. Según las autoridades rusas, la OMS comunicó que no existen riesgos sanitarios y epidemiológicos vinculados con el caso de neumonía registrado en Irkutsk.

La peste neumónica es una enfermedad provocada por la bacteria Yersinia pestis y puede transmitirse entre personas a través de partículas respiratorias en contactos cercanos. Se trata de una infección grave, aunque puede ser tratada con antibióticos cuando se diagnostica de manera temprana.

Qué medidas analiza la Argentina por la situación en Rusia

Mientras Moscú intenta frenar los rumores, el Ministerio de Salud argentino convocó a una reunión con equipos técnicos para analizar la información disponible y determinar si corresponde adoptar alguna medida preventiva.

El Gobierno mantiene un monitoreo del episodio y evalúa la posibilidad de emitir recomendaciones para los argentinos que viajen a Rusia, aunque por el momento no se establecieron restricciones ni cambios en las indicaciones sanitarias vigentes.

La Casa Rosada espera contar con más información epidemiológica antes de tomar una decisión. El análisis incluirá los datos proporcionados por Rusia y la OMS, además de la evolución de las personas que estuvieron en contacto con la trabajadora fallecida.

Hasta el momento, no se informaron casos recientes de peste por Yersinia pestis en la Argentina ni señales de circulación local de la bacteria. Por eso, el Gobierno mantiene la vigilancia y aguarda las conclusiones de los equipos técnicos antes de definir si será necesario implementar nuevas recomendaciones para viajeros.