Siguen los ataques en Medio Oriente pese al anuncio de tregua de Trump y el petróleo vuelve a aumentar

El Brent rebota tras declaraciones contradictorias sobre un posible alto el fuego, mientras Irán lanzó una nueva oleada de misiles sobre Israel y sigue bloqueado el estrecho de Ormuz.
El precio internacional del petróleo volvió a subir y se acerca a los US$100 por barril en medio de versiones contradictorias sobre una posible tregua entre Estados Unidos e Irán y mientras continúan los enfrentamientos en Medio Oriente. El crudo Brent registró este martes una suba cercana al 2% y alcanzó los US$98, impulsado por la incertidumbre geopolítica y por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.
En el inicio de la semana, el valor del barril había caído hasta la zona de US$93 luego de que Donald Trump hablara de conversaciones “productivas” para frenar el conflicto. Sin embargo, el gobierno iraní desmintió que existan negociaciones en curso y la tensión volvió a trasladarse a los mercados. En los hechos, el estrecho de Ormuz continúa bajo fuerte control militar, lo que mantiene la presión sobre los precios pese al anuncio de potencias occidentales de liberar reservas estratégicas.
La situación en la región sigue siendo inestable. El ejército israelí informó que Irán lanzó una serie de misiles contra su territorio, mientras que el Mando Central de Estados Unidos confirmó que continúan los bombardeos sobre objetivos militares iraníes con munición de precisión, incluso después de que la Casa Blanca hablara de una posible desescalada. Los ataques se produjeron pocas horas después de que Trump asegurara que había mantenido conversaciones “muy buenas y productivas” orientadas a poner fin al conflicto.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, funcionarios israelíes consideran poco probable que Irán acepte las condiciones planteadas por Washington, lo que reduce las chances de un acuerdo inmediato. En paralelo, trascendió que el primer ministro Benjamin Netanyahu analiza con su gabinete de seguridad los próximos pasos militares, mientras insiste en que Israel continuará atacando posiciones iraníes y de grupos aliados en la región aun cuando Estados Unidos evalúe un alto el fuego.
El conflicto también genera preocupación por su impacto global. El control del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, mantiene en alerta a los mercados y a los gobiernos occidentales. Analistas advierten que, si se prolongan los combates o se interrumpe el tránsito marítimo, el precio del crudo podría superar los US$100 en los próximos días, con consecuencias directas sobre la inflación y la economía internacional.
comentar