Siguen los ataques en Medio Oriente pese al anuncio de tregua de Trump y el petróleo vuelve a aumentar

En el inicio de la semana, el valor del barril había caído hasta la zona de US$93 luego de que Donald Trump hablara de conversaciones “productivas” para frenar el conflicto. Sin embargo, el gobierno iraní desmintió que existan negociaciones en curso y la tensión volvió a trasladarse a los mercados. En los hechos, el estrecho de Ormuz continúa bajo fuerte control militar, lo que mantiene la presión sobre los precios pese al anuncio de potencias occidentales de liberar reservas estratégicas.