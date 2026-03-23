Se estrelló un avión de la Fuerza Aérea en Colombia: 34 muertos y 77 heridos

El comandante de la Fuerza Aérea colombiano, el general Carlos Fernando Silva, explicó que la aeronave C-130 Hércules realizaba la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército cuando se estrelló a las 9.50 horas (hora local). Dentro viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, añadió.

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Mientras las autoridades buscan brindar más datos, se difundió un video donde se observa el momento exacto del accidente. En las imágenes se ve que la aeronave volaba a baja altura y no logró ganar elevación antes de desaparecer tras una colina.

“En este momento no conocemos detalles salvo que, tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros del aeropuerto”, explicó Silva y agregó que se enviaron dos aviones, con 74 camas, a la zona para trasladar a los heridos de regreso a hospitales en Bogotá y otros lugares.