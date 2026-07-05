Tiroteo en Brooklyn: ocho heridos, entre ellos cuatro niños

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, explicó que el atacante vestía completamente de negro y llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas. Tras efectuar los disparos, huyó del lugar antes de que llegaran los agentes.

Secuestro de armas

Durante las pericias, los investigadores secuestraron una pistola semiautomática TEC-9 equipada con un cargador extendido y al menos diez vainas servidas, elementos que ahora serán sometidos a análisis balísticos para intentar identificar al responsable.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de las víctimas ni confirmaron el motivo del ataque. Sin embargo, Tisch señaló que no existían indicios de discusiones o enfrentamientos previos durante la reunión familiar que pudieran explicar la agresión.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, condenó el hecho y aseguró que la ciudad utilizará todos los recursos disponibles para esclarecer el caso. "No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad. No la toleraremos y la combatiremos con todas las herramientas a nuestro alcance", afirmó.

El episodio volvió a poner en el centro del debate la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, donde este tipo de ataques suele incrementarse durante los fines de semana largos y las principales festividades. De acuerdo con distintas organizaciones que monitorean estos hechos, como Gun Violence Archive, fechas como el Día de la Independencia o Acción de Gracias registran habitualmente un aumento en la cantidad de tiroteos.

El ataque en Brooklyn ocurrió apenas un día después de otro episodio violento registrado en un centro comercial de Dearborn, en el estado de Michigan, donde dos personas murieron y otra resultó herida durante un enfrentamiento armado entre dos grupos que, según la Policía, se conocían previamente.

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad y toman declaración a testigos para reconstruir la secuencia del ataque y determinar qué motivó el violento episodio que empañó una de las principales celebraciones del calendario estadounidense.