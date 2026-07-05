Tiroteo en Brooklyn: ocho heridos, entre ellos cuatro niños

El agresor disparó contra una reunión familiar que se realizaba en el patio de una vivienda de Brooklyn y escapó antes de la llegada de la Policía. Entre los ocho heridos hay cuatro menores de entre 6 y 14 años.
Un nuevo episodio de violencia armada sacudió a la ciudad de Nueva York durante las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Un hombre abrió fuego contra una reunión familiar que se desarrollaba en el patio de una vivienda del distrito de Brooklyn y dejó ocho personas heridas, entre ellas cuatro niños.
El ataque ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 22.35 (hora local), mientras una familia compartía una tradicional barbacoa por el 4 de Julio. Según informó la Policía de Nueva York (NYPD), el agresor efectuó varios disparos desde el exterior de la vivienda antes de escapar a pie.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron ocho víctimas con heridas de bala. Entre ellas había cuatro menores de 6, 7, 12 y 14 años, además de dos mujeres de 21 y 25 años y dos hombres de 33 y 37 años.
De acuerdo con el parte oficial, la joven de 21 años recibió un disparo en el pecho y permanece internada en estado crítico. También sufrió una herida en el pecho el hombre de 33 años, aunque su evolución es estable. El niño de 6 años fue alcanzado por un proyectil en el abdomen, mientras que los otros tres menores presentaron lesiones en las piernas o los muslos. El resto de los heridos también se encuentra fuera de peligro.
La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, explicó que el atacante vestía completamente de negro y llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas. Tras efectuar los disparos, huyó del lugar antes de que llegaran los agentes.
Durante las pericias, los investigadores secuestraron una pistola semiautomática TEC-9 equipada con un cargador extendido y al menos diez vainas servidas, elementos que ahora serán sometidos a análisis balísticos para intentar identificar al responsable.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de las víctimas ni confirmaron el motivo del ataque. Sin embargo, Tisch señaló que no existían indicios de discusiones o enfrentamientos previos durante la reunión familiar que pudieran explicar la agresión.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, condenó el hecho y aseguró que la ciudad utilizará todos los recursos disponibles para esclarecer el caso. "No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad. No la toleraremos y la combatiremos con todas las herramientas a nuestro alcance", afirmó.
El episodio volvió a poner en el centro del debate la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, donde este tipo de ataques suele incrementarse durante los fines de semana largos y las principales festividades. De acuerdo con distintas organizaciones que monitorean estos hechos, como Gun Violence Archive, fechas como el Día de la Independencia o Acción de Gracias registran habitualmente un aumento en la cantidad de tiroteos.
El ataque en Brooklyn ocurrió apenas un día después de otro episodio violento registrado en un centro comercial de Dearborn, en el estado de Michigan, donde dos personas murieron y otra resultó herida durante un enfrentamiento armado entre dos grupos que, según la Policía, se conocían previamente.
Mientras continúa la búsqueda del sospechoso, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad y toman declaración a testigos para reconstruir la secuencia del ataque y determinar qué motivó el violento episodio que empañó una de las principales celebraciones del calendario estadounidense.
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