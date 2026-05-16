Milei respaldó a Paz Pereira en medio de la crisis en Bolivia

En respuesta, el jefe de Estado argentino afirmó que “Argentina acompaña al pueblo boliviano” y manifestó su respaldo a las autoridades “democráticamente electas” frente a sectores que, según señaló, buscan “desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”.

Milei agregó que la Argentina continuará apoyando a Bolivia “con cooperación, decisión y hechos concretos”, en una señal de alineamiento político con la administración de Paz Pereira en un escenario de creciente conflictividad interna.

2026_05_260516415 Los bloqueos derivaron en enfrentamientos con la Policía de Bolivia.

En los últimos días, el presidente boliviano denunció intentos de “desmontar” el sistema democrático mediante protestas y bloqueos impulsados por sectores que reclaman su renuncia. También advirtió que quienes intenten quebrar el orden constitucional “se van a ir a la cárcel”.

Las movilizaciones fueron encabezadas por organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la Central Obrera Boliviana, los Ponchos Rojos, cooperativistas mineros y gremios docentes. Los manifestantes exigen la dimisión de Paz Pereira en medio de un clima marcado por la tensión política y el deterioro económico.