Milei respaldó a Paz Pereira en medio de la crisis en Bolivia

El presidente argentino apoyó al mandatario boliviano en medio de la crisis social y política que atraviesa el país vecino.
El presidente Javier Milei expresó su respaldo al mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira luego del envío de dos aviones Hércules con ayuda humanitaria hacia la ciudad de La Paz, en medio de la crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia.
La asistencia fue agradecida públicamente por Paz Pereira a través de sus redes sociales, donde destacó el “invaluable apoyo” brindado por Argentina y aseguró que la cooperación representa un alivio para las comunidades afectadas por la situación que vive el país.
El mandatario boliviano sostuvo que el gesto fortalece los vínculos históricos entre ambos países y valoró la disposición del Gobierno argentino para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de la población. “¡Gracias, Presidente!”, escribió al cierre de su mensaje dirigido a Milei.
En respuesta, el jefe de Estado argentino afirmó que “Argentina acompaña al pueblo boliviano” y manifestó su respaldo a las autoridades “democráticamente electas” frente a sectores que, según señaló, buscan “desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”.
Milei agregó que la Argentina continuará apoyando a Bolivia “con cooperación, decisión y hechos concretos”, en una señal de alineamiento político con la administración de Paz Pereira en un escenario de creciente conflictividad interna.
En los últimos días, el presidente boliviano denunció intentos de “desmontar” el sistema democrático mediante protestas y bloqueos impulsados por sectores que reclaman su renuncia. También advirtió que quienes intenten quebrar el orden constitucional “se van a ir a la cárcel”.
Las movilizaciones fueron encabezadas por organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la Central Obrera Boliviana, los Ponchos Rojos, cooperativistas mineros y gremios docentes. Los manifestantes exigen la dimisión de Paz Pereira en medio de un clima marcado por la tensión política y el deterioro económico.
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