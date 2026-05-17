Sigue la tensión en Bolivia: las fuerzas de seguridad buscan desbloquear los cortes en La Paz

En La Paz, una de sus principales avenidas fue escenario de enfrentamientos entre policías y manifestantes durante el operativo para despejar el bloqueo.

En medio del clima tenso, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) reclamó a las autoridades gubernamentales e instituciones que gestionen con urgencia una pausa y ayuda humanitaria para 1.200 transportistas que permanecen varados hace más de 12 días en la carretera entre La Paz, Oruro y Tambo Quemado.

Desde principios de este mes, miles de obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e, incluso, la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, que asumió el cargo hace seis meses.

2026_05_260511833-scaled (1) Las fuerzas de seguridad bolivianas buscan despejar los cortes en La Paz y otros puntos del país.

El oficialismo acusa a partidarios del expresidente Evo Morales (2006-2019) de estar detrás de las manifestaciones. “Las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia”, dijo el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, en referencia a Morales.

Mientras sus adversarios política le reprochan su lenta respuesta ante la peor crisis de los últimos 40 años en el país, Paz Pereira lanzó un advertencia y señaló que “aquellos que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel”.