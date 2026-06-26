Ya son 589 los muertos y 2.980 los heridos por el doble terremoto en Venezuela

Asimismo, un total de 2.927 familias se encuentran damnificadas a causa de los sismos. Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

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Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no han logrado establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

Rodríguez formuló un llamado a la población venezolana a mantener la "calma y la unidad nacional" frente a los destrozos ocasionados por los movimientos telúricos.

Rodríguez agradeció el respaldo inmediato de la comunidad internacional, que se ha puesto a disposición del Gobierno venezolano para las tareas de rescate. En ese sentido, informó de que ya han partido equipos de rescate rumbo a Venezuela desde países como Estados Unidos, México, España, o Qatar.

image Cientos de muertos en Venezuela.

Saqueos en La Guaira

Decenas de personas asaltaron el jueves varios comercios destruidos por dos terremotos ocurridos en la localidad venezolana de La Guaira, en los que se sucedieron en las últimas horas unas 138 réplicas.

Mientras rescatistas, bomberos y funcionarios de seguridad continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, decenas de personas irrumpieron en comercios parcialmente destruidos o abandonados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos, reportó el diario El Nacional.

La Guaira ha sido señalada por las autoridades como una de las áreas más golpeadas por la catástrofe. Diversos edificios residenciales y comerciales colapsaron total o parcialmente, mientras continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

El anunció de Delcy Rodríguez

Durante la jornada de este jueves, la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la situación y la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, además de las viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. El Gobierno ha declarado el estado de desastre.