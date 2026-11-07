Las imágenes difundidas por la televisión polaca mostraron el automóvil avanzando por una zona habitualmente reservada a peatones, mientras los presentes intentaban escapar de los disparos.

Tiroteo con la policía

Tras el ataque inicial, el agresor huyó en su vehículo y aparentemente chocó contra otro automóvil. Luego descendió y abrió fuego contra los agentes que intentaban detenerlo, lo que desencadenó un enfrentamiento armado.

Dos policías resultaron heridos durante el operativo, según confirmó el ministro del Interior, Marcin Kierwiski. Uno recibió un disparo, mientras que el segundo sufrió tres heridas de bala y permanecía internado en estado muy grave, sometido a una intervención quirúrgica.

La portavoz de la Policía de Cracovia, Katarzyna Ciso, informó que el detenido es un ciudadano polaco de 24 años que vestía ropa de estilo militar, llevaba un chaleco antibalas y utilizaba un fusil de características militares.

Además, los investigadores encontraron una importante cantidad de armas y municiones dentro del automóvil. El sospechoso también llevaba una cámara con la que aparentemente pretendía registrar sus acciones.

No hubo más atacantes

La Policía descartó la participación de otros atacantes y desmintió las versiones que indicaban que se buscaba a un segundo sospechoso. “El único autor del incidente del que se tiene constancia se encuentra bajo custodia policial”, señalaron las autoridades.

Otro de los episodios investigados ocurrió cuando el agresor disparó contra un tranvía que circulaba cerca de la plaza. El conductor denunció que uno de los proyectiles destrozó una ventanilla de su cabina.

El ataque provocó una fuerte conmoción en Polonia, donde los tiroteos masivos son poco frecuentes. La Plaza Mayor de Cracovia es uno de los principales atractivos turísticos del país y recibe diariamente a miles de visitantes.

El primer ministro, Donald Tusk, anunció que viajaría a la ciudad y aseguró que las fuerzas de seguridad investigan todas las circunstancias del ataque, incluidos sus posibles motivos.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki manifestó su “enorme preocupación” por los acontecimientos y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

El ministro de Defensa, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, prometió una investigación exhaustiva, mientras que el titular de Justicia, Waldemar urek, confirmó que fiscales y policías trabajan en la recolección de pruebas.

En tanto, el alcalde de Cracovia, ukasz Gibaa, decretó un período de luto hasta el próximo miércoles, mientras las autoridades buscan determinar qué motivó al atacante a perpetrar una masacre en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.