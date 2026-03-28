Un exaliado de Javier Milei pidió la renuncia de Manuel Adorni

En ese marco, sugirió que la permanencia de Adorni no responde sólo a una decisión del jefe de Estado, sino a presiones internas dentro del oficialismo. Según indicó, si la decisión dependiera únicamente del Presidente, el funcionario ya habría sido desplazado.

El diputado también vinculó esa situación con el rol de Karina Milei, a quien señaló como sostén político del jefe de Gabinete dentro de la estructura de la Casa Rosada.

adornimotosierra (1) Manuel Adorni, junto al presidente Javier Milei y su hermana Karina, que aparece mencionada en los audios del extitular de la ANDIS.

En su análisis, Zago consideró que las tensiones internas del espacio libertario afectan la gestión y debilitan la credibilidad del Gobierno, en un contexto que requiere cohesión política y claridad en la toma de decisiones.

Finalmente, advirtió que las disputas partidarias no pueden interferir con la administración del Estado y sostuvo que los conflictos internos, especialmente cuando están vinculados a sospechas de corrupción, terminan impactando en el funcionamiento del país.