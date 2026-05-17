Ébola: la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional

A pesar de la gravedad del anuncio, la OMS incluyó una aclaración técnica: si bien el contexto motivó la publicación preventiva de un aviso de “emergencia pandémica”, el brote actual todavía no reúne los criterios legales estrictos para ser catalogado como tal según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

No obstante, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) manifestaron su extrema preocupación por el constante flujo migratorio en las regiones afectadas y convocaron a una cumbre de urgencia con los CDC de Estados Unidos, China y Europa para coordinar el envío de insumos y expertos.

El ébola, cuyo último antecedente en la RDC se remontaba a fines de 2025 en la provincia de Kasai, es una enfermedad sumamente letal que presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%. El virus se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales y sus síntomas principales incluyen cuadros de fiebre alta, debilidad muscular extrema y hemorragias internas y externas graves.

Con esta declaración, la OMS busca garantizar que la comunidad científica y los países centrales aporten financiamiento inmediato para el despliegue de barreras sanitarias y la distribución de tratamientos experimentales.