Benjamín Netanyahu pidió a la comunidad internacional que se una a la guerra contra Irán

"¿Cuántas pruebas más hacen falta para demostrar que hay que detener a este régimen?", se preguntó Netanyahu. "Israel y Estados Unidos están trabajando juntos en nombre del mundo entero, y es hora de que el resto de países se unan", pidió una semana después de que su gran aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, solicitara una misión conjunta internacional para desbloquear Ormuz que sólo recibió respuestas vagas, cuando no negativas.

"El llamamiento del presidente Trump a la comunidad internacional para que se enfrente a este régimen terrorista y fanático no es sólo un llamamiento por la seguridad de Estados Unidos y la de Israel, sino por la seguridad del mundo entero. Y es hora de que actúen", enfatizó.

Poco después, en una entrevista con Fox News, Netanyahu explicó las dos condiciones de victoria fundamentales que se marcó: eliminar por completo los programas nucleares y de misiles de Irán, y forzar un cambio de gobierno a través de una movilización de la población iraní.

"Los objetivos en el primer ámbito son : desmantelar por completo su programa nuclear. Desmantelar por completo su programa de misiles. Desmantelar por completo su capacidad para producir los componentes de ambos programas", indicó. "Después -añadió- hay que crear las condiciones para que el pueblo iraní derroque esta tiranía que los ha atormentado y les ha hecho la vida miserable, y que está haciendo la vida miserable al mundo entero".

grupodelos7 El G7 pidió a Irán que cese sus ataques a los países de Medio Oriente.

El mensaje del G7 a Irán

Los países del G7 hicieron un llamamiento a Irán para que cese los ataques a los países de Medio Oriente en un contexto de creciente tensión internacional. A través de una declaración de firme apoyo a las naciones de la región, el bloque respondió con unidad y determinación frente a lo que calificó como una ofensiva injustificada por parte de Teherán.

El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, expresó mediante sus canales oficiales que “ante los inaceptables ataques de Irán en Medio Oriente, el G7 respondió con unidad y determinación, firmando una declaración de firme apoyo a los países de la región”. “Hacemos un llamamiento al régimen iraní para que cese de inmediato y sin condiciones los ataques y reiteramos con firmeza la importancia de garantizar la seguridad de la navegación, incluso en el estrecho de Ormuz”, remarcó.