Trump reclamó un cambio de liderazgo en Ucrania y acusó a Volodímir Zelenski de obstaculizar las negociaciones para terminar la guerra con Rusia.
La relación entre Estados Unidos y Ucrania atraviesa un nuevo momento de máxima tensión. El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó abiertamente la salida de su par ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien acusó de obstaculizar las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y de provocar problemas económicos internacionales con los ataques contra instalaciones petroleras rusas.
"Creo que ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente", afirmó Trump este sábado ante periodistas en las inmediaciones de la Casa Blanca, antes de viajar a Tennessee para participar de un acto de campaña de cara a las elecciones legislativas.
El mandatario republicano sostuvo que Zelenski tuvo numerosas oportunidades de alcanzar un entendimiento con Moscú, pero que decidió rechazarlas. "Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace", expresó.
Las declaraciones representan un nuevo endurecimiento de la posición de Washington hacia Kiev y se produjeron después de que una delegación ucraniana adelantara su regreso de Florida, donde mantenía conversaciones con enviados especiales estadounidenses sobre posibles alternativas diplomáticas para terminar el conflicto.
Trump también cuestionó duramente los bombardeos ucranianos contra refinerías y terminales petroleras rusas, al considerar que afectan el abastecimiento internacional de combustibles y perjudican directamente a la economía estadounidense.
"Le dijimos que podía hacer lo que quisiera con Rusia, pero que no atacara las refinerías, porque ese es un problema mundial que él está causando", sostuvo el presidente.
En ese sentido, advirtió que la ofensiva ucraniana podría encarecer el diésel y afectar especialmente a los agricultores y ganaderos estadounidenses, sectores que dependen del combustible para sus actividades productivas.
La controversia estalló pocas horas después de que Trump anunciara un acuerdo energético con Vladímir Putin para permitir operaciones rusas de exportación de diésel hasta abril, pese a las sanciones impuestas sobre el sector energético de Moscú desde el comienzo de la invasión de Ucrania en 2022.
El entendimiento busca incrementar la oferta mundial de combustible y contener la escalada de precios, pero provocó un profundo malestar en Kiev.
Zelenski había calificado el viernes el pacto entre Washington y Moscú como "injusto" e "impropio de un aliado", al considerar que cualquier flexibilización de las restricciones económicas permite a Rusia sostener su ofensiva militar.
La disputa también reavivó el debate sobre la continuidad institucional del mandatario ucraniano. Su mandato original venció en mayo de 2024, aunque las elecciones permanecen suspendidas debido a la ley marcial vigente desde el inicio de la invasión rusa.
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