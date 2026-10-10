Trump también cuestionó duramente los bombardeos ucranianos contra refinerías y terminales petroleras rusas, al considerar que afectan el abastecimiento internacional de combustibles y perjudican directamente a la economía estadounidense.

"Le dijimos que podía hacer lo que quisiera con Rusia, pero que no atacara las refinerías, porque ese es un problema mundial que él está causando", sostuvo el presidente.

El problema del diésel

En ese sentido, advirtió que la ofensiva ucraniana podría encarecer el diésel y afectar especialmente a los agricultores y ganaderos estadounidenses, sectores que dependen del combustible para sus actividades productivas.

La controversia estalló pocas horas después de que Trump anunciara un acuerdo energético con Vladímir Putin para permitir operaciones rusas de exportación de diésel hasta abril, pese a las sanciones impuestas sobre el sector energético de Moscú desde el comienzo de la invasión de Ucrania en 2022.

El entendimiento busca incrementar la oferta mundial de combustible y contener la escalada de precios, pero provocó un profundo malestar en Kiev.

Zelenski había calificado el viernes el pacto entre Washington y Moscú como "injusto" e "impropio de un aliado", al considerar que cualquier flexibilización de las restricciones económicas permite a Rusia sostener su ofensiva militar.

La disputa también reavivó el debate sobre la continuidad institucional del mandatario ucraniano. Su mandato original venció en mayo de 2024, aunque las elecciones permanecen suspendidas debido a la ley marcial vigente desde el inicio de la invasión rusa.