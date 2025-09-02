Vladimir Putin: "Los países occidentales..son especialistas en películas de terror"

" Cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que Rusia nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie", aseguró el mandatario durante su reunión con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Mientras que sostuvo que, en su particular consideración, a las personas sensatas les resulta evidente que se trata de una clara "provocación o de una absoluta incompetencia".

“(Los países occidentales) no son especialistas en cuentos de hadas, son especialistas en películas de terror, y lo que vemos constantemente ahora es que se fomenta constantemente la histeria sobre el supuesto plan de Rusia para atacar Europa ”, dijo Putin en respuesta a las críticas a su país.

Y agregó: "En cuanto a los 'planes agresivos' de Rusia con respecto a Europa, quiero subrayar una vez más que se trata de una completa tontería, que no tiene absolutamente ningún fundamento”.

Putin: "Defender nuestros intereses"

Por su parte, el líder ruso explicó que el "comportamiento agresivo" que se le atribuye a Moscú en relación con el conflicto en Ucrania "está relacionado con el hecho de que Occidente contribuyó a la realización de un golpe de Estado en Ucrania".

“Rusia se vio obligada a defender sus intereses y a las personas que vinculan su vida y su destino a este país, a su historia y a sus tradiciones”, precisó.

"Ahí está la esencia del conflicto. De ahí es de donde proviene. Y no se trata en absoluto de un comportamiento agresivo por nuestra parte, sino de un comportamiento agresivo por parte del otro bando. No tenemos ningún otro objetivo que defender nuestros intereses", concluyó Putin.