"Sigan comprando reservas": el mensaje de Georgieva durante su visita al país

"Los riesgos siempre van a estar allí. Hay que tener amortiguadores fuertes y también disciplina fiscal del tipo que se ha ejercido aquí en Argentina ahora", para enfrentarlos, dijo la Directora del FMI.

"Esa es una muy buena forma de gestionar este año, el año que viene y lo que esté por venir. Y como dije, no me preocupa Argentina. Miro al Banco Central aquí presente. Sigan comprando, sigan comprando", afirmó Georgieva.

Consultada sobre los desafíos que representa un año electoral, la titular del FMI sostuvo que "los riesgos siempre existen, aunque consideró que pueden administrarse mediante políticas económicas consistentes y una mayor capacidad de respuesta frente a eventuales escenarios adversos".

Georgieva encabezó una conferencia junto a funcionarios del FMI y del Gobierno argentino.

Durante su intervención, Georgieva remarcó: “Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno”, a la vez que subrayó el impacto directo sobre la economía de medidas que derivaron en un cambio del déficit primario a un superávit, la reducción de la inflación y un aumento de las reservas internacionales. Según expuso la titular del FMI, el Banco Central sumó treinta mil millones de dólares y el Tesoro logró colocar bonos en mercados internacionales por cinco mil millones, con una nueva emisión en proceso.

La funcionaria del FMI puntualizó que el país logró bajar la inflación “del 210% a un aproximado de 30%” y sostuvo que el nivel de pobreza descendió de 50% a 20% en el periodo reciente. “Cuando el Gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, a las familias con niños y niñas, lo vemos en el nivel de pobreza”, afirmó.

Además, destacó que el riesgo país bajó de 500 a 400 puntos básicos y que el marco normativo impulsó compromisos de inversión privada por 45.000 millones de dólares, principalmente en sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro.

En su mensaje inicial, Georgieva planteó la necesidad de “lograr que el crecimiento de Argentina se pueda compartir más ampliamente” y propuso enfocar los esfuerzos en la generación de empleo y en facilitar el acceso al crédito para pequeñas empresas y hogares.

La directora gerente del FMI recordó su experiencia personal en procesos de transformación económica y se dirigió al público argentino: “Yo sé que la transformación del tipo que Argentina está atravesando es difícil. Yo lideré tres de ellas. Mi propio país en los noventa, Bulgaria, ha sufrido hiperinflación de ocho mil trescientos por ciento y nos dio vuelta el escenario de la noche a la mañana”.