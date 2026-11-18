Trump participará de una cumbre con su par de China, más el líder de Rusia, Vladímir Putin, al margen de la Reunión de APEC.

El magnate republicano participará también este miércoles y jueves en la cumbre de los líderes de los 21 miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec).

Sin embargo, esta cita regional ha quedado eclipsada por el encuentro entre Trump, Xi y Putin, que se llevará a cabo el jueves a las 14.30 locales (03.30 de la Argentina).

La reunión se celebra en un contexto de múltiples crisis internacionales y será seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de posibles acuerdos entre las tres potencias que les afecten directamente.

Pekín se ha limitado a decir que los líderes mantendrán “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.

También se discutirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, precisó Washington, después de que en febrero expirara un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas y bajo el pedido reiterado de Pekín a que reduzcan sus arsenales.

Trump fue precedido en Shenzhen por Putin, quien llegó en la noche del martes.

Xi y el mandatario ruso pasaron más de dos horas juntos este miércoles, incluido el almuerzo.

Según funcionarios rusos, tenían previsto discutir temas de energía y finanzas y luego, en un formato más reducido, la política exterior, incluyendo la situación en Ucrania y Corea del Norte.

Cumbre del APEC

La APEC nació en 1989 en Camberra, Australia, y constituye el principal foro económico de la región Asia-Pacífico. Surgida en pleno apogeo de las economías de esta región y en un momento de creación de nuevos lazos comerciales, su objetivo fue instaurar una plataforma en la que facilitar el comercio y la inversión entre sus países miembros y promover la integración regional o la cooperación económica y técnica.

Comenzó con 12 miembros fundadores (Australia, Brunéi, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Tailandia), a los que en la década de los noventa se unieron más países. Desde 1998, cuenta con 21 miembros, entre ellos China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, México, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taipéi Chino y Vietnam. Según datos de la organización, sus integrantes suman unos 3.000 millones de habitantes y representan un PIB real de 61,4 billones de dólares (55,7 billones de euros).

La importancia de este encuentro reside en los temas que se abordan y las decisiones que se tomen, sobre todo en un contexto global marcado por los conflictos abiertos, las tensiones comerciales y la creciente inflación. EE.UU. y China llegan a esta cita con una tregua comercial en vigor que permitió a Washington suspender nuevos aranceles sobre productos chinos y a Pekín paralizar nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos.

Sin embargo, el acuerdo rescinde en enero y están pendientes las negociaciones sobre un nuevo pacto o una posible ampliación. En los márgenes de la cumbre, Xi y Trump tienen previsto reunirse en privado para abordar este asunto. Antes de partir hacia Shenzhen, el mandatario estadounidense se ha reunido en Manila con los líderes de los países del foro de seguridad Quad (Estados Unidos, India, Japón y Australia), concebido precisamente para contrarrestar a Pekín en la región.