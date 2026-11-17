Donald Trump encabezó su último acto de campaña antes de las elecciones de medio término.

Entre los episodios recientes se encuentra una interrupción de Microsoft que se extendió durante dos días. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de la compañía, explicó que un defecto latente provocó que los servidores se saturaran y dejaran de responder bajo determinadas condiciones de carga. También se registraron dificultades en las operaciones online de JPMorgan Chase y una interrupción de aproximadamente 90 minutos que afectó los despegues de United Airlines.

La coincidencia temporal de los incidentes alimentó la preocupación por una posible crisis tecnológica interconectada. Sin embargo, especialistas señalaron que las fallas también pueden responder a actualizaciones de software, errores de configuración o problemas en los servidores. El experto en ciberseguridad Ian Marlow sostuvo que no necesariamente existe una acción maliciosa detrás de este tipo de interrupciones.

Stuart Madnick, profesor de ciberseguridad del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), advirtió que los episodios dejan en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad y recuperación. “Si llegan a ocurrir, la recuperación debería ser rápida, no debería llevar horas ni días”, planteó en una entrevista con NBC Boston, donde también expresó dudas sobre la posibilidad de que todos los incidentes fueran simples coincidencias.

En el caso de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, la entidad informó que había solucionado un problema técnico que demoraba el procesamiento de las transacciones. La compañía, que presta servicios a más de 86 millones de clientes y cuenta con unas 5.000 sucursales, descartó que se tratara de un problema de ciberseguridad. También aclaró que otras entidades solo se vieron afectadas cuando participaban en operaciones con Chase. Durante el lunes se reportaron dificultades en Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo, Truist y la plataforma de pagos Zelle.

La falla en el sistema de control aéreo provocó cancelaciones y demoras en distintos aeropuertos del Reino Unido.

Las interrupciones también reabrieron el debate sobre la capacidad de respuesta de las infraestructuras críticas. El viernes, una falla durante el reemplazo de una antigua línea de comunicaciones de cobre por fibra óptica en una instalación de la Administración Federal de Aviación (FAA) en El Dorado, Arkansas, provocó la suspensión nacional de las operaciones aéreas durante cerca de cuatro horas y media. La medida derivó en la cancelación de más de 18.000 vuelos a lo largo de tres días, en la mayor interrupción desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Especialistas cuestionaron si se habían previsto adecuadamente los riesgos de los trabajos de modernización.

En paralelo, las fallas impulsaron en redes sociales versiones sobre un supuesto “apagón mundial” de 72 horas que afectaría la electricidad, internet, las comunicaciones y los sistemas bancarios. La teoría surgió a partir de la descontextualización de un ejercicio de rutina de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que realizarían una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia cerca de las 14.20, hora de la costa este.

También circularon especulaciones sobre una posible intervención de la inteligencia artificial en los incidentes. Mullin contó que una persona de la industria tecnológica, cuya identidad no reveló, le atribuyó las fallas a sistemas de inteligencia artificial capaces de modificar y corregir código a una velocidad para la que las infraestructuras actuales no estarían preparadas. El funcionario no presentó pruebas que respaldaran esa explicación.

La preocupación también alcanza al transporte aéreo de cara al feriado por el Día de Acción de Gracias, uno de los períodos de mayor movimiento de pasajeros en Estados Unidos. La interrupción de United Airlines y la falla nacional de la FAA encendieron las alertas ante la posibilidad de nuevos inconvenientes. Consultado sobre ese escenario en Manila, Trump descartó cualquier preocupación: “No, en absoluto. La gente está a salvo”.