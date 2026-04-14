Israel y Líbano se reúnen en Estados Unidos para buscar un freno a la guerra

Esta cumbre cuenta con la presencia de los embajadores de los dos países que están en suelo estadounidense, además del representante diplomático que la gestión de Donald Trump tiene en Beirut. El plan de la Casa Blanca tiene un doble objetivo claro: por un lado, asegurar la tranquilidad en la frontera de Israel y, por el otro, darle más peso a la autoridad del gobierno central del Líbano para que pueda recuperar el control real de su territorio, que hoy está muy condicionado por el poder de las milicias.