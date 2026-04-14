Israel y Líbano se reúnen en Estados Unidos para buscar un freno a la guerra

Embajadores de ambos países participan de la reunión en Washington. Con la mediación de EEUU, las delegaciones intentan trazar una hoja de ruta para el cese al fuego
Bajo la mediación directa del gobierno de los Estados Unidos, este martes arrancó en Washington una mesa de diálogo entre delegaciones de Israel y el Líbano. La intención de este encuentro es empezar a delinear una hoja de ruta que permita frenar las hostilidades.
La reunión, que fue coordinada por el secretario de Estado Marco Rubio, se está dando en un marco de muchísima tensión y con posturas que parecen muy difíciles de mover, sobre todo después de que los combates en la frontera norte se volvieran más intensos.
Esta cumbre cuenta con la presencia de los embajadores de los dos países que están en suelo estadounidense, además del representante diplomático que la gestión de Donald Trump tiene en Beirut. El plan de la Casa Blanca tiene un doble objetivo claro: por un lado, asegurar la tranquilidad en la frontera de Israel y, por el otro, darle más peso a la autoridad del gobierno central del Líbano para que pueda recuperar el control real de su territorio, que hoy está muy condicionado por el poder de las milicias.
Sin embargo, el clima previo a la reunión estuvo marcado por un "rechazo absoluto" de Hezbollah. El líder de la organización, Naim Qassem, dejó en claro que no cree que estas charlas sirvan para algo y pidió que se cancelen de inmediato. Esta postura mantiene la línea de confrontación que se puso peor después de los bombardeos en Beirut y la entrada de tropas israelíes por tierra en marzo, algo que ya dejó miles de víctimas y muchísima gente desplazada de sus hogares.
Del lado de Israel, el Gobierno confirmó que su intención en estas charlas es conseguir que el grupo terrorista se desarme por completo y sea expulsado del Líbano, para así poder llegar a un acuerdo de paz formal entre las dos naciones. En ese sentido, los representantes israelíes fueron tajantes al aclarar que no van a discutir ninguna condición con Hezbollah mientras los ataques contra sus ciudadanos sigan ocurriendo.
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