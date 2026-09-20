Asesinaron a una candidata en Perú: había denunciado amenazas en su contra

"A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Aquí no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?", agregó.

Aponte Apolo era conocida por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción en el estamento judicial antes de dar el salto a la política. Se presentaba como candidata al Gobierno Regional por la formación 'Alianza para el Progreso' (APP) en Áncash, una localidad al noroeste de Perú y cerca de la capital Lima.

El mismo sábado que fue asesinada, Aponte Polo había anunciado un reportaje sobre el historial de Lalo Villa, candidato a la alcaldía de Huaraz por Alianza para el Progreso (APP,) en el que relacionaba al partido con la gestión del agua en Áncash y se extendía hasta las regiones de Ferreñafe y Chiclayo. En agosto también había denunciado favores en el Poder Judicial vinculados a procesos de la presentadora de televisión Magaly Medina.