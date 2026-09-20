Asesinaron a una candidata en Perú: había denunciado amenazas en su contra

Susy Aponte Polo tenía 43 años y era postulante a gobernadora regional. Había acusado al jefe de Investigación Criminal de la Policía de ordenar su crimen. Un venezolano quedó detenido como presunto autor del asesinato.
La periodista y candidata a gobernadora regional, Susy Isabel Aponte Polo, fue asesinada horas atrás durante un acto de campaña en la ciudad de Caraz, ubicada en el noroeste de Perú. Un ciudadano venezolano fue detenido como presunto autor del crimen y se le secuestró un arma durante un operativo.
Polo, de 43 años, falleció poco después de ser trasladada a un hospital por la gravedad de sus heridas. El ataque se saldó también con un hombre herido por arma de fuego.
Según la versión de los testigos, recogida por la cadena RPP, el presunto asesino habría atacada a la candidata por la espalda con un tiro dirigido a la cabeza. Hasta ahora, se desconocen los detalles o el móvil del crimen, aunque los medios locales apuntan a un ataque con fines políticos para silenciar a la periodista.
El 10 de septiembre pasado, Aponte Polo había acusado al jefe de Investigación Criminal de la Policía peruana, Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado su ejecución. "De tres cárceles he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes", afirmó, según recoge el diario peruano 'La República'.
"A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Aquí no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?", agregó.
Aponte Apolo era conocida por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción en el estamento judicial antes de dar el salto a la política. Se presentaba como candidata al Gobierno Regional por la formación 'Alianza para el Progreso' (APP) en Áncash, una localidad al noroeste de Perú y cerca de la capital Lima.
El mismo sábado que fue asesinada, Aponte Polo había anunciado un reportaje sobre el historial de Lalo Villa, candidato a la alcaldía de Huaraz por Alianza para el Progreso (APP,) en el que relacionaba al partido con la gestión del agua en Áncash y se extendía hasta las regiones de Ferreñafe y Chiclayo. En agosto también había denunciado favores en el Poder Judicial vinculados a procesos de la presentadora de televisión Magaly Medina.