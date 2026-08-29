La visita de León XIV toma forma: llega una delegación del Vaticano

Será la primera visita de León XIV a la Argentina desde su asunción como pontífice. El viaje tendrá una duración de tres días y está previsto que comience el domingo 8 de noviembre, cuando el Papa llegue al país procedente de Uruguay.

La agenda de León XIV

Durante su estadía, León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires y se trasladará además a Luján, considerada la capital nacional de la Fe, y a Córdoba. Si bien ya se conocen los principales destinos, todavía resta avanzar en la coordinación de distintos detalles de la agenda oficial.

La visita tendrá un fuerte significado para la Iglesia argentina y representará el regreso de un Papa al país después de varios años. La presencia de la delegación de la Santa Sede marca así el comienzo de una nueva etapa de organización, con el foco puesto en garantizar la logística y la seguridad de una visita que tendrá como escenarios a tres de los principales puntos religiosos y urbanos del país.