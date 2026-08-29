La visita de León XIV toma forma: llega una delegación del Vaticano

Por el viaje de León XIV, arribará este domingo al Aeroparque Jorge Newbery una comitiva de la Santa Sede que será trasladada bajo un operativo especial de seguridad.
Una delegación oficial del Vaticano llegará este domingo a Buenos Aires como parte de los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. La comitiva arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369 y tendrá un operativo especial durante su traslado.
La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” será acompañada por efectivos policiales y contará con un dispositivo de seguridad que incluirá un control de explosivos realizado por el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.
Los representantes del Vaticano serán trasladados en una comitiva integrada por cinco vehículos. Por el momento, no fueron informados los dominios de las unidades que participarán del operativo.
La llegada de la delegación forma parte de las tareas de coordinación logística y de seguridad que se desarrollan entre las autoridades argentinas y la Santa Sede antes del desembarco del pontífice. En las próximas semanas deberán definirse distintos aspectos vinculados con la agenda y el dispositivo que acompañará al Papa durante su estadía.
Será la primera visita de León XIV a la Argentina desde su asunción como pontífice. El viaje tendrá una duración de tres días y está previsto que comience el domingo 8 de noviembre, cuando el Papa llegue al país procedente de Uruguay.
Durante su estadía, León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires y se trasladará además a Luján, considerada la capital nacional de la Fe, y a Córdoba. Si bien ya se conocen los principales destinos, todavía resta avanzar en la coordinación de distintos detalles de la agenda oficial.
La visita tendrá un fuerte significado para la Iglesia argentina y representará el regreso de un Papa al país después de varios años. La presencia de la delegación de la Santa Sede marca así el comienzo de una nueva etapa de organización, con el foco puesto en garantizar la logística y la seguridad de una visita que tendrá como escenarios a tres de los principales puntos religiosos y urbanos del país.
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