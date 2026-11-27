De acuerdo con el relato de la escritora, durante su infancia comunicó lo que sucedía en reiteradas oportunidades. Su madre, Adriana Abdó, confirmó que recibió tres advertencias de su hija: cuando tenía ocho, 10 y 14 años.

La primera vez, Santaolalla le contó que Aguirre le tocaba sus partes íntimas. Según el testimonio que Abdó presentó ante la Justicia francesa en 2019, la mujer confrontó a su entonces pareja, quien justificó los contactos físicos al sostener que estaba limpiando a la niña.

El segundo aviso ocurrió a fines de 1993, cuando la menor volvió a comunicarse con su madre para decirle que el empresario continuaba haciéndole cosas. Sin embargo, Abdó reconoció que en aquel momento no pudo procesar lo que su hija intentaba comunicarle.

El episodio que puso fin a las agresiones ocurrió en 1997, durante un viaje familiar a Nueva York. Santaolalla relató que, pese a estar durmiendo en la misma cama que su madre, se despertó cuando Aguirre intentaba abusar de ella. La adolescente gritó, lo empujó y se encerró en el baño.

Francisco Aguirre presidió durante 27 años Grupo Radio Centro y dejó la conducción del conglomerado el 19 de noviembre de 2026.

Según su relato, le pidió a su madre que lo denunciara ante las autoridades estadounidenses, pero la mujer se negó porque temía que su hijo pequeño quedara sin su padre. Poco después, ambas se mudaron junto al hermano de Ximena.

"Para mí, el abuso mismo fue igual de horrible que la falta de reacción", expresó la escritora al recordar la falta de protección que sintió durante esos años.

Una denuncia en Francia y un acuerdo de confidencialidad

En abril de 2019, Santaolalla presentó una denuncia contra Aguirre en Francia, donde sostuvo que también había sufrido agresiones durante distintos viajes familiares. La presentación fue desestimada por cuestiones de jurisdicción, debido a que tanto la denunciante como el acusado eran mexicanos y residían en México.

En mayo de 2026, ambos firmaron un acuerdo de confidencialidad. Según el documento al que accedió EL PAÍS, el empresario se comprometía a realizar donaciones a tres organizaciones dedicadas a la infancia, mantener una pensión mensual para la madre de la escritora y promover acciones de prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro.

A cambio, Santaolalla debía abstenerse de denunciarlo penalmente y aceptar revelar lo sucedido en una entrevista exclusiva con una de las emisoras del grupo. Sin embargo, la escritora sostuvo que Aguirre no cumplió con los compromisos económicos y que, por ese motivo, el acuerdo quedó invalidado.

El empresario, de 85 años, dejó la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el 19 de noviembre, cuando fue reemplazado por su hijo. La compañía comunicó que Aguirre ya no ocupa ningún cargo directivo y aclaró que no emitiría comentarios sobre los señalamientos, por considerarlos correspondientes a su ámbito personal. El empresario no respondió a las consultas del periódico español.

De la experiencia personal a una novela

Santaolalla también encontró en la literatura una manera de abordar lo que vivió. En septiembre de 2025 publicó Un jardín al fondo de la noche, una novela en la que reconstruyó las experiencias de una niña víctima de violencia sexual. Hasta ahora, había mantenido en reserva el carácter autobiográfico de la obra.

La autora habló sobre los abusos que asegura haber sufrido durante su infancia y la falta de respuestas de su entorno familiar.

La escritora explicó que durante años tuvo dificultades para hablar de su infancia y que las consecuencias de los abusos afectaron distintas etapas de su vida. Según contó, atravesó trastornos alimentarios, problemas con el consumo de alcohol y episodios de autolesiones.

Su decisión de hacer pública la denuncia también busca instalar el debate sobre la prevención del abuso sexual infantil. Santaolalla sostiene que muchas situaciones ocurren dentro del entorno familiar y que el silencio de los adultos puede contribuir a que se prolonguen.

"Los niños y las niñas son responsabilidad de todos nosotros", afirmó. Además, hizo hincapié en la importancia de escuchar a los menores, creer en sus relatos y actuar ante cualquier señal de violencia.

"La vergüenza y las consecuencias se las regreso a este señor, son de él y a ver cómo las atiende, pero ya no me las quiero quedar yo", concluyó.