Una joven choca con una gaviota en un parque de diversiones

El incidente, captado en un video por las cámaras de seguridad y difundido en redes sociales, parece que no causó mayores daños más que el susto que se llevaron las implicadas en la colisión.

Tal es así, que ni la joven ni la gaviota terminaron con lesiones a pesar del involuntario choque.

Georgia Reed, de 14 años, y su amiga Kiley Holman, de 13, decidieron ir al parque de diversiones en Wildwood, Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

El curioso episodio tuvo lugar el pasado 6 de julio y fue con motivo de celebrar el cumpleaños de la primera, según reportan medios locales sobre lo ocurrido.

Las adolescentes tomaron sus asientos en la atracción SpringShot, que lanza a dos personas a una velocidad de más de 120 kilómetros por hora, sin sospechar lo que les esperaba.

Fue entonces, como el video de la grabación se aprecia cómo el pájaro colisiona con Kiley a poco de que la atracción inicie su movimiento.

600x400_Una-gaviota-mirando-con-la-cabeza-de-lado-iStock.jpg Una joven y una gaviota, protagonistas de esta historia.

La adolescente logró retirar el ave y continuó con su viaje, como sí nada. Por su parte, la cumpleañera ni siquiera se percató de lo ocurrido hasta que las amigas finalizaron su viraje y tocaron tierra firme.

"Sabía que no había vuelta atrás y que me iba a golpear. No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. La agarré y me la quité de encima rápidamente", comentó Kiley a Fox 29 sobre su choque.

Todo quedará como una desopilante anécdota para contar una y otra vez y por suerte ni la gaviota ni la joven tienen nada que lamentar.

Fuente: RT.