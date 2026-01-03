Venezuela denunció una "gravísima agresión militar" de Estados Unidos

A raíz de esa situación, el Ejecutivo del país caribeño declaró el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa "en todos los estados y municipios". No sólo eso: también avisó que, "en estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia" y convocó finalmente a "los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial".

En su primera reacción a la serie de explosiones sucedidas este sábado por la madrugada, el gobierno de Venezuela apuntó directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según su criterio, de "apoderarse de los recursos estratégicos venezolanos, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" del país.

Los ataques denunciados terminaron por desbordar la creciente tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente norteamericano, Donald Trump, había ordenado el despliegue naval de buques de combate en las costas de Venezuela, incautado petroleros que partían de sus puertos y amenazado abiertamente con atacar territorio venezolano bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

En medio de las repercusiones por la ofensiva militar de EE.UU., el ministro de Defensa de Colombia, Vladimir Padrino, confirmó al menos un ataque "disparado con helicópteros de combate" contra el complejo militar de Fuerte Tiuna. Medios locales mencionaron también de bombardeos contra el cuartel de La Carlota y el aeropuerto de Higuerote, la antena de señales de El Volcán y el Puerto de La Guaira.

La oposición venezolana, en tanto, guarda por ahora silencio. La cuenta en X de la portavocía de la líder opositora María Corina Machado, indicó que "en este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela" y que "cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales".