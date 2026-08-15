Polémica con Emmanuel Macron: fue fotografiado en jet ski en plena ola de calor e incendios

Las críticas de la oposición

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, también apuntó contra el mandatario. "Mientras Francia arde y una parte de los franceses no ha podido irse de vacaciones, el Presidente se divierte en moto acuática en Brégançon", escribió, y agregó con ironía: "¿Es ese el mensaje?".

Desde el Partido Comunista, el senador Pierre Ouzoulias calificó las imágenes de "indecentes" y cuestionó que la publicación no refleje el estado de ánimo de buena parte de la sociedad francesa. Incluso sostuvo que hubiera preferido ver al presidente "en un camión de bomberos ayudando a apagar el incendio".

La polémica también alcanzó a la Agrupación Nacional, aunque con una postura menos contundente. El diputado Jean-Philippe Tanguy reaccionó con un irónico "Gracias, Photoshop... ¡Grotesco!", mientras que su compañera de bancada Edwige Diaz reconoció que las fotografías podían haber generado rechazo, pero señaló que "todo el mundo tiene derecho a tomar vacaciones" y que existen "asuntos más importantes".

Desde el entorno de Macron intentaron bajar el tono de la controversia y remarcaron que el fotógrafo que tomó las imágenes no tenía autorización para acceder al lugar. Además, señalaron que durante los nueve años que lleva Macron en el poder se difundieron fotografías obtenidas sin autorización durante sus períodos de descanso.

El reportaje de Paris Match, además, sostiene que las vacaciones del mandatario no significan una interrupción completa de sus tareas. Según la publicación, Macron cuenta con un despacho instalado en el fuerte de Brégançon y pasa buena parte de sus jornadas al teléfono para continuar con sus actividades oficiales.

Una polémica que recuerda a 2022

Las imágenes también reavivaron un episodio ocurrido en agosto de 2022, cuando Macron había sido fotografiado nuevamente a bordo de una moto acuática en el Mediterráneo. En aquella oportunidad, Francia atravesaba una fuerte ola de calor y combatía importantes incendios forestales.

La polémica de aquel momento estuvo vinculada además con el discurso energético del presidente. Macron había pedido a los franceses un "esfuerzo de solidaridad" para reducir el consumo de energía y había advertido sobre la posibilidad de enfrentar un escenario sin gas ruso debido a la guerra en Ucrania.

Su gobierno había impulsado entonces planes para reducir el consumo energético del país. Por ese motivo, las fotografías del mandatario utilizando una moto acuática fueron utilizadas por dirigentes ecologistas para acusarlo de mantener una contradicción entre sus mensajes sobre la crisis climática y sus hábitos personales.

Marine Tondelier y Olivier Faure cuestionaron la actitud de Macron y consideraron que las fotografías transmiten un mensaje desacertado en plena crisis climática.

El fuerte de Brégançon, ubicado en Bormes-les-Mimosas, en el departamento de Var, es la residencia oficial de verano de los presidentes franceses desde 1968. Macron suele pasar allí parte de sus vacaciones y, según el Elíseo, el lugar permite que continúe trabajando y que pueda regresar rápidamente a París ante una situación de emergencia.

La nueva polémica se produce así en un momento especialmente delicado para Francia, donde las temperaturas extremas, la falta de lluvias y los incendios volvieron a poner en primer plano los efectos del cambio climático y la capacidad de respuesta de las autoridades. En ese contexto, la imagen de Macron sobre una moto acuática terminó convirtiéndose en un nuevo foco de críticas contra el presidente.