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El Gobierno enviará médicos, aviones y rescatistas a Venezuela tras los terremotos

Lo confirmó el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. También aportará plantas potabilizadoras y distintos recursos destinados para colaborar con las tareas de emergencia y la atención de las víctimas.

El gobierno de Javier Milei confirmó este jueves el envío de ayuda humanitaria a Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país caribeño. El operativo incluirá personal médico, equipos de rescate, aeronaves, plantas potabilizadoras y distintos recursos destinados a colaborar con las tareas de emergencia y la atención de las víctimas.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que Milei autorizó el envío de asistencia tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados ayer con menos de un minuto de diferencia. Los movimientos provocaron al menos 235 muertos, 4.300 heridos y miles de personas desplazadas de sus hogares.

"Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", comentó el portavoz en su cuenta de la red social X.

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En principio, la administración de La Libertad Avanza enviará a Venezuela médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares. Un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

También colaborará con dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios, con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

Además aportará 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

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"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló un comunicado de la Oficina del Presidente.

En paralelo, y desde Nueva York, el canciller Pablo Quirno reveló que se comunicó con su par de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresó la "solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan". "Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", contó el diplomático.

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