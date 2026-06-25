El Gobierno enviará médicos, aviones y rescatistas a Venezuela tras los terremotos

También colaborará con dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino, expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores, cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios, con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.

Además aportará 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló un comunicado de la Oficina del Presidente.

En paralelo, y desde Nueva York, el canciller Pablo Quirno reveló que se comunicó con su par de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresó la "solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan". "Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", contó el diplomático.