La Fundación de Organización Comunitaria recibió distinción a la innovación educativa

El proyecto presentado por la fundación lomense consiste en el desarrollo de un prototipo de vehículo educativo que combina propulsión mecánica o eléctrica con energía eólica, aprovechando el viento mediante una vela similar a la de un velero para funcionar. La iniciativa forma parte de la extensa oferta educativa que la entidad pone a disposición de vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos de la zona sur a través del Centro de Formación Laboral 405 (CFL 405).

En este caso, el vehículo fue desarrollado por el profesor Domingo Ottaviano y sus alumnos del curso Mecánica de autos híbridos que se dicta en el anexo del CFL 405, en la escuela de educación técnica N° 4 de Llavallol. De la entrega de premios participaron el director del CFL 405, José Barcala; el director de Proyectos de FOC, César Perri, y el ingeniero Ottaviano. El CFL 405 surge a partir de un convenio que la FOC sostiene con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y con la Dirección General de Cultura y Educación, también de la PBA. Asimismo, el Centro trabaja articuladamente con el Municipio de Lomas de Zamora, empresas y otras instituciones educativas.

