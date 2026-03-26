Alertan por 116 robos al día de motocicletas en el Area Metropolitana de Buenos Aires

La distribución geográfica también revela un patrón claro. Aproximadamente el 60 por ciento de los robos se registran en la provincia de Buenos Aires, con una fuerte concentración en el Conurbano, donde ocurre cerca del 85 por ciento de los casos dentro del territorio bonaerense. Se trata de zonas con alta densidad poblacional y gran circulación de motos, utilizadas tanto para transporte personal como para trabajo.

En cuanto a la modalidad, la mayoría de los robos son cometidos por motochorros armados que interceptan a la víctima en movimiento o cuando se detiene. Los horarios más críticos se ubican entre las 18 y las 24, una franja donde confluyen el regreso laboral, menor visibilidad y alto flujo vehicular. Los martes y sábados aparecen como los días con mayor incidencia.

Los delincuentes suelen tener objetivos definidos. Entre los modelos más robados figuran la Honda Titan 150, Bajaj Rouser 200, Honda Twister 250, Yamaha FZ 250 y Honda Tornado 250, vehículos muy difundidos en el mercado y con alta demanda de repuestos. Este último punto explica el destino de la mayoría de las motos sustraídas: son desarmadas y sus piezas vendidas en el circuito ilegal, lo que alimenta una cadena delictiva difícil de desarticular.

El caso del Acceso Sudeste refleja además un cambio en la lógica de estos delitos. Ya no se limitan a calles secundarias o momentos de detención, sino que avanzan hacia escenarios más riesgosos, con maniobras peligrosas que ponen en peligro tanto a la víctima como a terceros.

Frente a este panorama, especialistas recomiendan una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, evitar circular en horarios nocturnos por zonas poco transitadas, mantener siempre una distancia prudente de otros vehículos, no detenerse ante situaciones sospechosas, utilizar dispositivos de rastreo o alarma, variar recorridos habituales y estar atentos a movimientos extraños de motos que circulen en grupo o realicen maniobras evasivas.

Las autoridades continúan analizando estrategias para contener este tipo de delitos, mientras crece la preocupación entre los usuarios de motos, que se encuentran cada vez más expuestos a una modalidad violenta, rápida y en expansión.