Almirante Brown se prepara para la segunda rueda con una sonrisa

Tras dos victorias consecutivas ante Godoy Cruz y Mitre de Santiago del Estero. El técnico Andrés Montenegro afirmó que “la idea es intentar ser protagonistas".
El clásico había dejado una herida abierta, tras la derrota 1-0 frente al Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano. Luego le siguió el inicio de la depuración del plantel de Almirante Brown. Dos situaciones complejas que Almirante Brown debía superar y lo logró con dos victorias al hilo, que le regalaron felicidad a su gente en el cierre de la primera rueda.
Primero le ganó por 1-0 a Godoy Cruz, en el Fragata Presidente Sarmiento y a esto le siguió un segundo festejo, ya que en el partido por la 4ta. fecha pendiente, le ganó sin margen para la duda a Mitre de Santiago del Estero, por 3-1, en Casanova. Así, el equipo de Andrés Montenegro se fue al pequeño receso con una sonrisa y reaparecerá el primer fin de semana de julio cuando se inicie la segunda rueda, ante Los Andes, en el Fragata Presidente Sarmiento.
Después de cinco fechas difíciles, al Mirasol le llegaron dos capítulos de fiesta. En ese sentido, el DT Andrés Montenegro resaltó la tarea de su equipo en la victoria sobre el elenco santiagueño. “Me gustó ver que el equipo tuviera más el control del juego y la circulación de la pelota. Pero la tendencia de la categoría no está para hacer siempre eso, porque se dan partidos cerrados”, analizó y afirmó: “La idea es intentar ser protagonistas. A veces se puede y, en otras, no”.
El partido contra Mitre, además del triunfo, dejó excelentes sensaciones para el Lobo. “Fuimos superiores en todo momento. Veníamos de convertir de a un gol y contra Mitre se marcaron tres. Más allá de que lo importante es el resultado, también es positivo ser efectivos”, destacó. Si bien hubo elogios, también Montenegro reconoció errores en el tanto del visitante, pero subrayó que Almirante reaccionó a tiempo. “Nos lamentamos el gol que sufrimos de pelota parada, porque veníamos siendo fuertes en esos duelos, pero en el segundo tiempo, mantuvimos la calma y el orden para atacar”, entendió.
Por otro lado, en cuanto a la renovación del plantel, el sexteto que no entra en los planes de Andrés Montenegro está conformado por Franco Almanza, Carlos Guggenhein, Eric Tovo, Jonathan Goya, Nahuel Arena y Hernán Perrone. De ese modo, el Mirasol comenzó a afrontar el mercado de pases de invierno de cara a la segunda parte del campeonato. Los seis jugadores que conforman la primera lista de prescindibles coinciden en que no habían sumado minutos de juego en el torneo.
Asimismo, esa ventana de salida no se ha cerrado. De hecho Andrés Montenegro ya les comunicó a Leandro Iglesias y Matías Belloso que no serán tenidos en cuenta. A todo esto, Santiago Villalba y Gonzalo Flores serán refuerzos de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional, tras regresar de sus respectivos préstamos. Villalba había sido cedido a préstamo a Chaco For Ever, pero el delantero sólo disputó dos partidos. En cuanto a Gonzalo Flores retorna al club tras su paso por Deportivo Riestra. El delantero fue parte del once del equipo del Bajo Flores en ocho ocasiones durante el año.
comentar