Almirante Brown se prepara para la segunda rueda con una sonrisa

Por otro lado, en cuanto a la renovación del plantel, el sexteto que no entra en los planes de Andrés Montenegro está conformado por Franco Almanza, Carlos Guggenhein, Eric Tovo, Jonathan Goya, Nahuel Arena y Hernán Perrone. De ese modo, el Mirasol comenzó a afrontar el mercado de pases de invierno de cara a la segunda parte del campeonato. Los seis jugadores que conforman la primera lista de prescindibles coinciden en que no habían sumado minutos de juego en el torneo.

Asimismo, esa ventana de salida no se ha cerrado. De hecho Andrés Montenegro ya les comunicó a Leandro Iglesias y Matías Belloso que no serán tenidos en cuenta. A todo esto, Santiago Villalba y Gonzalo Flores serán refuerzos de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional, tras regresar de sus respectivos préstamos. Villalba había sido cedido a préstamo a Chaco For Ever, pero el delantero sólo disputó dos partidos. En cuanto a Gonzalo Flores retorna al club tras su paso por Deportivo Riestra. El delantero fue parte del once del equipo del Bajo Flores en ocho ocasiones durante el año.