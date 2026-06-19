Ataque a guarda de la Línea Sarmiento originó numerosas cancelaciones y fuertes demoras

Los inconvenientes en el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento se registran diariamente y a toda hora. Pero como siempre se explica que es "por problemas operativos", muchos usuarios llegan a pensar que es por una medida de fuerza de los ferroviarios. Por otra parte, la Aplicación de Trenes Argentinos, que debería aportar información sobre próximas llegadas, ante anomalías en la prestación ofrece información incorrecta: anuncia por ejemplo el arribo de un tren en 25 minutos en hora pico -cuando la frecuencia es de 12 minutos- y en Ciudadela, Ramos Mejía y Haedo, al término de esos 25 minutos pasa una formación que no se detiene.

Los pasajeros aseguran no entender esa falta de precisiones, cuando ahora hay cámaras de vigilancia en distintos puntos del recorrido -de hecho, hay un Centro de Monitoreo que las controla- comunicación radial entre formaciones, cabinas de señalamiento y Control Trenes y seguimiento de las mismas a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, del inglés Global Psitioning System) a través de pantallas que indican en qué lugar se encuentra cada convoy y si está circulando, a qué velocidad lo hace.

En tanto, los inconvenientes en la Línea Sarmiento repercutieron en los servicios de colectivos: la línea 57 que tiene un servicio que une Once y que llega hasta Moreno, pero no a la estación, sino a 15 cuadras, en la Autopista del Oeste, presentó extensas filas, lo mismo que en las paradas ubicadas sobre la avenida Rivadavia de distintas líneas.