Ataque a guarda de la Línea Sarmiento originó numerosas cancelaciones y fuertes demoras

Poco después, por una decisión gremial, se dispuso interrumpir el servicio, por lo que varias formaciones dejaron de funcionar. Pero luego se revirtió la medida, aunque persistieron los inconvenientes.
Una complicada situación enfrentaron los usuarios de la Línea Sarmiento en la tarde de este viernes: tras la agresión a un jefe de tren (guarda) en Ramos Mejía -un pasajero le pegó en la cara- el servicio sufrió una interrupción que se prolongó por más de media hora, y luego se registraron cancelaciones y demoras que se extendieron hasta la noche. Como es habitual, Trenes Argentinos informó solamente que había inconvenientes "por razones operativas".
Según lo que pudo reconstruir este medio, alrededor de las 16 en una formación que de Once se dirigía a Moreno, se registró el ataque a un jefe de tren durante la parada en Ramos Mejía: el agresor, que fue detenido, rompió previamente el vidrio de la puerta de la cabina donde se ubica el conductor y especialmente en horas pico, el guarda. A partir de ese momento se registraron demoras y cancelaciones, pero poco después de las 16.30 se difundió extraoficialmente la decisión de interrumpir el servicio, con el ingreso de los trenes al Depósito Castelar.
Sin embargo, poco tiempo después se reanudó la circulación, pero con cancelaciones y fuertes demoras, a raíz de que en cada estación, desbordadas de pasajeros, la detención de los trenes se extendía más de los 30 segundos habituales. Nada de lo que ocurrió fue precisado por Trenes Argentinos, quedando los usuarios a la deriva ante la falta de información: de hecho llegó a comentarse que los problemas eran producto de un accidente en Ramos Mejía.
El jueves 11 de este mes a primera hora de la tarde hubo un claro ejemplo de desinformación. A la llegada a Haedo a las 13.10 de un tren que de Once se dirigía a Moreno, se informó por el sistema de audio que el mismo se demoraría "unos instantes por problemas operativos en Morón". El paso de los minutos llevó a varios pasajeros a consultar al conductor de la formación por qué no avanzaba. Y su respuesta fue que había una persona fallecida en la vía luego de Morón. La detención se prolongó por 40 minutos. Según informaron testigos, en el colmo de lo inexplicable, en Once se informaba al mismo tiempo que el servicio estaba demorado "por problemas operativos en Haedo".
Los inconvenientes en el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento se registran diariamente y a toda hora. Pero como siempre se explica que es "por problemas operativos", muchos usuarios llegan a pensar que es por una medida de fuerza de los ferroviarios. Por otra parte, la Aplicación de Trenes Argentinos, que debería aportar información sobre próximas llegadas, ante anomalías en la prestación ofrece información incorrecta: anuncia por ejemplo el arribo de un tren en 25 minutos en hora pico -cuando la frecuencia es de 12 minutos- y en Ciudadela, Ramos Mejía y Haedo, al término de esos 25 minutos pasa una formación que no se detiene.
Los pasajeros aseguran no entender esa falta de precisiones, cuando ahora hay cámaras de vigilancia en distintos puntos del recorrido -de hecho, hay un Centro de Monitoreo que las controla- comunicación radial entre formaciones, cabinas de señalamiento y Control Trenes y seguimiento de las mismas a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, del inglés Global Psitioning System) a través de pantallas que indican en qué lugar se encuentra cada convoy y si está circulando, a qué velocidad lo hace.
En tanto, los inconvenientes en la Línea Sarmiento repercutieron en los servicios de colectivos: la línea 57 que tiene un servicio que une Once y que llega hasta Moreno, pero no a la estación, sino a 15 cuadras, en la Autopista del Oeste, presentó extensas filas, lo mismo que en las paradas ubicadas sobre la avenida Rivadavia de distintas líneas.
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