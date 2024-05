Celebración en escudería matancera por resultados en el TC Pick Up

Gastón Mazzacane es el gran responsable de este presente exitoso de la escudería matancera, puesto que el piloto de La Plata ganó en la primera fecha, fue segundo en la siguiente y todo esto lo pone como el líder del torneo. El Rayo manda con 86,5 puntos; lo siguen Hernán Palazzo, también del Dole, con una Toyota Hilux, con 70,5 y Rodrigo Lugón, con 69,5. En tanto, Andrés Jakos, de Ramos Mejía, marcha duodécimo, con 53.

En el Roberto Mouras, de La Plata, por tercera vez, se impuso Matías Rodríguez, a bordo de la Toyota Hilux del Giavedoni Sport, mientras que el podio lo completaron dos chatas del Dole Racing de Ramos Mejía: Gastón Mazzacane (VW Amarok) y Hernán Palazzo (Toyota Hilux).

El Rayo buscó el segundo triunfo al hilo pero nunca pudo estar a tiro del líder para superarlo. “En algunos sectores Matías no tenía buena tracción, pero no me alcanzó. Tuvimos una merma de potencia en el final de la recta, supongo que son los 20 kilos de la carrera ganada. Lo importante es que sumé y sigo puntero”, afirmó el Rayo, quien en La Plata sacó más ventaja en la punta del campeonato.

Distinta fue la historia para el piloto de Ramos Mejía, Andrés Jakos, quien había arrancado con la pole position, pero en la serie abandonó por fallas en el motor. Por ello, Jakos debió largar desde el fondo y avanzó hasta el puesto 13.

Por otro lado, la tercera fecha de las Pick Up será el 19 de mayo con sede a confirmar.