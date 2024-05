Se agudiza el mal desempeño de los equipos de La Matanza en el Torneo Apertura de la Primera B

De ese modo, el panorama no es el mejor para afrontar la 17ta. fecha, en la que el sábado desde las 15:30, Italiano visitará al colista, Villa Dálmine, en Campana (árbitro, Sebastián Bresba), mientras que, en idéntico día y horario, en Villegas, Liniers recibirá a Flandria, bajo la conducción de Julián Jerez. Por su parte, en el mediodía del domingo, Deportivo Laferrere será anfitrión del Deportivo Merlo con arbitraje de Nicolás Mastroieni.

Lafe volvió a las andadas. El ascenso tan buscado parecía cambiar el aura del equipo, pero en estas 16 fechas ha sucedido todo lo contrario. El Villero ha dado varios pasos hacia atrás, tanto que está muy lejos de toda lucha, ya que con 17 puntos aparece en la 16ta. posición, con 17 puntos.

En Villa Soldati dejó una imagen empobrecida. Sin orden ni juego, el equipo de Guillermo Szeszurak sucumbió ante Sacachispas, que también venía a los tumbos.

Laferrere se dio otro golpazo, porque se trató de una de las peores producciones del Verde matancero en el torneo, que profundiza una crisis. Pero todo dependerá de Lafe que esa tendencia cambie, o no, ante Deportivo Merlo.

En tanto, presa de la irregularidad absoluta, Liniers viene de caer con Villa San Carlos, en Berisso, luego de que derrotara en la fecha anterior a Sportivo Italiano. Así, el equipo de Guillermo De Lucca suma nueve derrotas en 16 partidos, con lo cual se ha colgado la molesta etiqueta de ser en este tiempo equipo que más veces perdió en la divisional. A raíz de esa ausente efectividad, el Celeste se ubica 18° en el torneo, con apenas 15 puntos.

A su vez, Sportivo Italiano no consigue enderezar el rumbo pese al cambio de timón. Es que Fabián Cubero no ha logrado ganar en los dos primeros compromisos que dirigió. Arrancó con derrota ante Liniers y en la fecha pasada el Tano no lo pudo aguantar frente a Argentino de Merlo, con quien terminó repartiendo puntos a través del 1-1.

Así, el Azzurro carga una racha negativa de 10 partidos sin conocer la victoria en el torneo. Ante la Academia, y en su casa, volvió a dejar puntos en el camino, con lo cual cosecha 15 puntos unidades y solo lo separan cuatro puntos de Villa Dálmine (el rival que se le viene), el último de la tabla.