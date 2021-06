La Sub 23 se pone a punto de cara a los amistosos

El entrenador Batista palpita la previa de los encuentros y habló en el sitio oficial de la Selección Argentina. "Cada vez que toca la posibilidad de jugar un amistoso no solo aprovechamos los partidos si no que aprovechamos cada entrenamiento", comentó el DT de la Sub 23.

"Ponerte el buzo de la selección argentina para dirigir es un orgullo y responsabilidad muy linda. Ni hablar de que te toque jugar un torneo, en este caso los Juegos Olímpicos. Ojalá siempre podamos estar a la altura de lo que representa siempre esta clase de torneos y lo que es representar a Argentina", agregó Batista.

Argentina volverá a entrenarse este lunes desde las 11:00 en el mismo predio, "La Quinta Football Fields" de Marbella. Pensando en el encuentro con Dinamarca que será el día martes en ese mismo horario. Mientras que el día viernes jugarán el segundo amistoso con Arabia Saudita, a partir de las 11.00; cerrando así su gira por Europa.

Por otro lado, el seleccionado albiceleste sufrió las bajas de Lautaro Balerdi y Nazareno Colombo luego de dar positivo en coronavirus. Y por este motivo Batista sumó a los jugadores Leonel Mosevich (Vizela, Portugal) y Matías Vargas (Espanyol de España) para reemplazarlos.

El resto de los convocados son: Jeremías Ledesma (Cádiz de España), Lautaro Morales (Lanús), Joaquín Blázquez (Talleres), Hernán De La Fuente, Thiago Almada y Francisco Ortega (Vélez), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Nehuén Pérez (Granada de España), Facundo Medina (Lens de Francia) y Claudio Bravo (Portland Timbers de Estados Unidos).

Completan la nómina Martín Payero y Agustín Urzi (Banfield), Fausto Vera (Argentinos), Santiago Colombatto (León de México), Tomás Belmonte y Pedro De La Vega (Lanús), Fernando Valenzuela (Famalicão de Portugal), Alexis Mac Allister (Brighton de Inglaterra), Ezequiel Barco (Atlanta United de Estados Unidos), Adolfo Gaich (Benevento de Italia) y Ezequiel Ponce (Spartak Moscú de Rusia).