Llaryora estuvo acompañado en el acto de inauguración por la rectora de la UPC, María Julia Oliva Cúneo, y el intendente de Morteros, Sebastián Demarchi.

Las diez carreras disponibles para 2027

La nueva propuesta académica contempla las siguientes opciones:

Licenciatura en Administración de Empresas.

Licenciatura en Psicopedagogía.

Profesorado de Educación Física.

Profesorado Universitario de Ciencias Exactas y Naturales.

Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales.

Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Sostenible con Orientación en Economía Circular.

Licenciatura en Organización Industrial.

Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos.

Esta última tecnicatura tiene su reconocimiento oficial y validez nacional en trámite. Además, la carrera de Desarrollo Sostenible con Orientación en Economía Circular también se dictará en la extensión áulica de Freyre.

La sede mantendrá, por otra parte, el Profesorado de Educación Primaria, una propuesta de nivel superior no universitario que se encuentra en proceso de transformación universitaria.

Cómo es el nuevo edificio universitario

La infraestructura fue construida sobre un terreno de 3.400 metros cuadrados, donado por la Asociación Civil Cooperadora del IPEAyT 242 Fuerte Los Morteros. Los trabajos comenzaron en febrero de 2025.

El edificio dispone de aulas híbridas, aulas taller, biblioteca, gabinete informático, salón de actos, salas de profesores, centro de estudiantes, lactario, cantina y dependencias administrativas.

Más del 80% de los alumnos que ingresarán a la sede serán los primeros universitarios de sus familias, según destacó el gobernador.

Los espacios permitirán desarrollar actividades de enseñanza, investigación, extensión y vinculación con los sectores productivos de la región.

La presencia de la UPC en Morteros comenzó a fines de 2024, cuando el Instituto Superior María Justa Moyano de Ezpeleta se incorporó a la universidad provincial.

Desde entonces, la matrícula registró un crecimiento. Durante 2025, los ingresantes pasaron de alrededor de 100 a casi 300 estudiantes, mientras que para el ciclo lectivo 2026 se contabilizaron aproximadamente 430 preinscripciones.

La institución recibe alumnos de distintas localidades de Córdoba, entre ellas Freyre, Brinkmann, Porteña y Altos de Chipión. También asisten jóvenes de ciudades santafesinas como Suardi, San Guillermo y Hersilia.