El gobernador presentó la nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba, un edificio de 2.555 metros cuadrados que ofrecerá diez carreras universitarias en 2027.
El Gobernador Martín Llaryora participó del acto de ampliación de la Sede Regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en la localidad de Morteros, a unos 265 kilómetros al noroeste de la capital provincial, la cual contará con diez carreras universitarias durante el ciclo lectivo 2027.
“Hoy no traemos motosierra, hoy traemos una universidad a Morteros”, dijo Llaryora el miércoles por la noche, durante el acto de presentación de las obras de ampliación, oportunidad en la que también destacó que más del 80% de los estudiantes que ingresen "serán los primeros universitarios de sus familias".
La institución inauguró un nuevo edificio de 2.555 metros cuadrados, destinado a fortalecer la oferta educativa y ampliar el acceso a la formación superior en el noreste provincial.
Las preinscripciones para las nuevas propuestas académicas están previstas para diciembre. La oferta incluirá licenciaturas, profesorados y tecnicaturas vinculadas con la administración, la educación, la tecnología, la industria y el desarrollo sostenible.
Llaryora estuvo acompañado en el acto de inauguración por la rectora de la UPC, María Julia Oliva Cúneo, y el intendente de Morteros, Sebastián Demarchi.
La nueva propuesta académica contempla las siguientes opciones:
Licenciatura en Administración de Empresas.
Licenciatura en Psicopedagogía.
Profesorado de Educación Física.
Profesorado Universitario de Ciencias Exactas y Naturales.
Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales.
Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack.
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Sostenible con Orientación en Economía Circular.
Licenciatura en Organización Industrial.
Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.
Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los Alimentos.
Esta última tecnicatura tiene su reconocimiento oficial y validez nacional en trámite. Además, la carrera de Desarrollo Sostenible con Orientación en Economía Circular también se dictará en la extensión áulica de Freyre.
La sede mantendrá, por otra parte, el Profesorado de Educación Primaria, una propuesta de nivel superior no universitario que se encuentra en proceso de transformación universitaria.
La infraestructura fue construida sobre un terreno de 3.400 metros cuadrados, donado por la Asociación Civil Cooperadora del IPEAyT 242 Fuerte Los Morteros. Los trabajos comenzaron en febrero de 2025.
El edificio dispone de aulas híbridas, aulas taller, biblioteca, gabinete informático, salón de actos, salas de profesores, centro de estudiantes, lactario, cantina y dependencias administrativas.
Los espacios permitirán desarrollar actividades de enseñanza, investigación, extensión y vinculación con los sectores productivos de la región.
La presencia de la UPC en Morteros comenzó a fines de 2024, cuando el Instituto Superior María Justa Moyano de Ezpeleta se incorporó a la universidad provincial.
Desde entonces, la matrícula registró un crecimiento. Durante 2025, los ingresantes pasaron de alrededor de 100 a casi 300 estudiantes, mientras que para el ciclo lectivo 2026 se contabilizaron aproximadamente 430 preinscripciones.
La institución recibe alumnos de distintas localidades de Córdoba, entre ellas Freyre, Brinkmann, Porteña y Altos de Chipión. También asisten jóvenes de ciudades santafesinas como Suardi, San Guillermo y Hersilia.