De Loredo al asiento de atrás.....

Tal como si fueran un dúo de vodevil, Juez y Bornoroni respondieron al spot del radical con otro realizado en un Fiat 600 y lo invitaron a subirse al asiento de atrás. El metamensaje de estos dos "genios" del marketing político es: te ofrecemos un lugar detrás de nosotros.

Sucede que el "fino humor" del dúo Juez-Bornoroni no cayó nada bien el radicalismo cordobés y podría hacer peligrar una alianza para enfrentar al peronismo que -como es sabido- gobierna la provincia desde hace más de 28 años.

Para ser más claros: ambos audaces dirigentes ya dieron por sentado que ellos liderarán las listas en las próximas elecciones cuando ni siquiera comenzó a discutirse el tema.

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No es la primera vez que su "sentido del humor" le juega una mala pasada al senador del PRO. Durante la Presidencia de Mauricio Macri, Luis Juez fue nombrado embajador en Ecuador. Duró en el cargo menos de dos años (2016-2017) debido a que el "diplomático" hizo un chiste sobre la supuesta falta de higiene de los ecuatorianos, fue declarado "persona no grata" en ese país y no pudo volver a Quito.

El papel de Bornoroni no es mejor que el de Juez. Como referente libertario, tiene por delante el desafío de ampliar su espacio político y construir acuerdos con sectores que cuentan con experiencia de gestión y presencia territorial -algo que le falta a LLA-. Sin embargo, su participación en este spot parece manifestar que antes de sumar aliados, les advierte que van a la cola.

Falta de respeto a la UCR Córdoba

Detrás del chiste que supone enfrentar a un De Lorean con un Fiat 600 -ambos autos que no se fabrican más-, aparece una discusión menos risueña: quién conduce, quién acompaña y quién tiene que resignarse a viajar en el asiento de atrás de una eventual alianza opositora.

La UCR es una fuerza política con intendentes, dirigentes, militancia y una estructura territorial extendida por toda la provincia. Un capital político que ni los videos supuestamente ingeniosos ni las repercusiones en redes sociales pueden reemplazar.

Córdoba tiene una larga tradición de humor, tanto político como social. Hay un "humor cordobés" que es reconocido y valorado en todo el país. Pero Juez y Bornoroni no son de sus mejores exponentes porque una cosa es chicanear al adversario y otra -muy distinta- es humillar públicamente a un potencial socio, especialmente cuando se necesita de su estructura política para aspirar a gobernar.

Está claro que las "negociaciones" sobre una futura alianza entre PRO-LLA y la UCR Córdoba no comenzaron con el pie derecho (y no es una humorada).